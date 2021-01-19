譚德塞：全球疫苗分配不均 幾內亞只獲25劑疫苗

人口密集的加州在過去兩個月新冠確診人數翻倍成長，至今已突破300萬人，成為全美第一個突破這項指標的州。圖為洛杉磯一家鞋店貼告示，要求購物者必須戴口罩才能進入。 (Getty Images)

世界衛生組織(WHO)18日批評全球疫苗 分配不均的現象，形容富裕國家的年輕人竟比貧窮國家的長者優先接種疫苗，並譴責研發疫苗的製藥公司試圖謀取「最高利潤」；此外，世衛 高層提醒全球單周死亡人數恐怕很快就會衝破10萬人，美死亡人數占比極大，加州和亞利桑納州成為國內疫情最嚴峻的地區。

世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)說：「平均收入最低的國家只獲得25劑疫苗；我必須直白地說，全世界正處於道德失敗的危機邊緣」；世衛發言人補充說明，該國為幾內亞。

由世衛領導成立的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」(COVAX)致力於維持全球疫苗的平均分配，目前已持有五家疫苗廠商、一共20億劑的疫苗庫存，譚德塞表示：「我們將在2月開始進行配送。」

譚德塞更大力批評藥廠與各國之間的「雙邊交易」使COVAX計畫難以有效執行，進一步指控藥廠提升價格為牟取更多利潤：「事實是，製藥廠都會優先爭取富裕國家的使用批准，也就是那些提供他們利潤最高的國家，而非向世衛組織提供資料。」

據約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全球新冠肺炎確診9548萬8424例、死亡203萬8477人；美國確診2406萬2465例、死亡39萬8879人。

世衛突發衛生事件規畫執行主任萊恩(Mike Ryan)警告，全球染疫死亡人數將持續成長，上周已多達9萬3000人死亡，但「很快」就會達到每周10萬人。

萊恩指出，美洲地區占目前死亡比率47%；歐洲的確診和死亡人數雖然相對穩定，但兩者都維持相當高的人數：「現階段疫情局勢波動甚大且發展不均，加上變種病毒只會使情況更加惡化。」

變種病毒的擴散使全美近三分之二的州數疫情急劇升溫，包括華府特區及其他30個州的連續七天平均單日死亡人數都呈現上升的趨勢；過去兩周在亞利桑納州的平均單日死亡人數，更從90人至1月17日飆升至160人。

人口高度密集的加州在過去兩個月確診人數則是翻倍成長，至今已突破300萬人，成為全美第一個突破這項指標的州。

加州目前累積300萬6207人確診，3萬3630人死亡；加護病房的床位供不應求，全州僅剩下1113個加護病房。