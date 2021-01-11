研究：9成新冠病患 有持久免疫力

人體在感染新冠病毒後是否有免疫能力，一直是專家研究的課題。最新一項研究指出，在感染新冠病毒後，人體至少有八個月時間保持強大的免疫反應，有些甚至時間更長。研究也發現，約有90%的患者有持久免疫力 。

有關研究是由加州 拉荷雅免疫力研究所(La Jolla Institute for Immunology)兩位研究員韋斯科普夫(Daniela Weiskopf)與塞特(Alessandro Sette)共同展開，並在「科學」(Science)雜誌上發表。

兩人研究200多名染疫者的血液，發現他們的免疫系統，不僅僅是抗體，而且還有多項要素保留對病毒的記憶，對識別及應對病毒仍然有效，因此一旦再次曝露於病毒時，就會迅速產生抗體及具殺傷力的T細胞，共同對抗病毒。

自從新冠疫情 爆發一年多以來，人們對於病毒一直處於未知及不確定性之中，其中最大問題是，確診者康復後會否重新感染？如果會的話，有多快？之前曾有人在康復後仍受第二次感染，但這項研究基本證實，受感染後人體會產生免疫力。

韋斯科普夫指出，雖然病毒出現英國變種，但相信他們的發現也是適用的。他說，免疫系統有很多不同的因素，能夠識別新冠病毒，即使病毒有突變，仍難以逃避所有不同因素的識別。

他又說，估計大多數確診者康復八個月後，仍具有相對穩定的免疫力，有些甚至可能會持續好幾年。

這一令人鼓舞的科學結果表明，人類的免疫系統有能力應對這種新型冠狀病毒。

愛阿華大學病毒學家帕爾曼(Stanley Perlman)雖非研究團隊成員，但指出過去一年來，不少人擔心感染者康復後沒有免疫力，現在這項研究應可消除這些擔憂。