疫苗施打間隔期拉長 莫德納：第2劑42天內打仍有效

加州洛杉磯的醫護人員在接種莫德納新冠疫苗，研究顯示，兩劑疫苗的接種間隔不超過42天，就會有效果。(Getty Images)

為了讓更多人接種新冠疫苗 ，多個國家均考慮採取延遲接種第二劑的做法，但拖長兩劑相隔時間會否影響有效率引起爭議。不過莫德納(Moderna)藥廠相信，該公司的新冠疫苗，在接種第一劑後的21天至42天內仍然有效。世衛組織的疫苗顧問也表示，輝瑞(Pfizer)疫苗的第二劑也可以在第一劑之後相隔42天接種。

候任總統拜登 的團隊日前表示，拜登政府上任後將立即放出所有疫苗劑量，不會像川普政府那樣，保留一半劑量來接種第二劑。

儘管這可快速增加接受第一劑疫苗的人數，但會延遲第二劑接種。根據臨床試驗，接種第一劑莫德納疫苗後，在28天後接種第二劑會更為有效；輝瑞公司的兩劑疫苗也必須相隔21天接種。

對於拜登政府立即分發所有疫苗的說法，莫德納未回應是否有額外足夠的疫苗來滿足第二劑的需求；不過公司發言人喬丹 (Ray Jordan)向有線電視新聞網(CNN)表示，第二劑疫苗可在第一劑之後的21至42天內仍然有效，也會按計畫在今年首季結束前提供1億劑。

對於質疑是否為了滿足拜登政府要求而作出可延長疫苗有效期限，喬丹強調莫德納並不了解拜登的計畫，只是根據現有政府的合約交付疫苗，這包括在第一季度結束前提供1億劑，在第二季度末前總共提供2億劑。到目前為止，莫德納已向美國政府提供了1800萬劑。

美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)則強調，接種第二劑疫苗絕對至關重要，不管是莫德納或輝瑞的疫苗都是如此，才能提供最佳的保護。

佛奇指出，只接種一劑莫德納或輝瑞，不知道保護效力能持續多久，因此只接種一劑都不是最佳選擇。他作出這個評論的同一天，正是候任拜登政府聲稱就任後，全面放出所有疫苗劑量。