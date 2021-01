波洛西辦公室腳蹺男：狂熱川粉 白人國族主義者

川普支持者巴內特,6日攻占國會山莊時把腳放在波洛西辦公桌擺拍,他的臉書內容顯示早就準備暴力行動。(Getty Images)

川普 支持者因不滿選舉結果6日硬闖國會山莊,一名白人男子還蹺腳在波洛西辦公桌上,擺拍的照片在網路瘋傳;這名60歲男子巴內特(Richard Barnett)是阿肯色州居民,上周六曾發臉書 批評眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)把「白人國族主義者」(white nationalist)用作貶義(derogatory term);他的臉書內容也顯示準備展開暴力行動。

「我是白人,無可否認;我是國族主義者,我把國族放在首位,這讓我成為白人國族主義者。」他在化名的臉書上上說,非國族主義者應「滾出我們的國家」。

川普支持者巴內特,6日攻占國會山莊時把腳放在波洛西辦公桌,他展示自己從辦公室拿走的一個信封,上有波洛西的名字,他稱不是偷竊,因為「我留了25分錢在她桌上」。(取自推特)

四天後,巴內特就被拍到靠在波洛西辦公椅、蹺腳上辦公桌的畫面,成為此次川普支持者圍攻國會風暴的標誌性一幕。

暱稱「比戈」(Bigo)的巴內特6日稍晚向紐約時報記者證實,他就是照片中闖入波洛西辦公室的男子;他還展示自己從辦公室拿走的一個信封,堅稱不是偷竊,因為「我留了25分錢在她桌上」。

華盛頓郵報報導,根據兩個與巴內特有關的臉書帳號內容,他是一名川普支持者兼擁槍支持者,多次在社交媒體分享不實信息,聲稱這場選舉被偷走了,還斷言「有堆積成山的證據」顯示選票造假。

去年12月28日他曾在臉書宣布打算參加6日的挺川遊行,還呼籲阿肯色的同胞作出犧牲、加入他;「這是我們的國家!!!」他寫道,「你能騰出一天時間嗎?請站出來!!!現在不(行動),更待何時?」

他對早先參加的政治活動失望,說只吸引到「一小撮人」;他十天前曾發布照片,與多人人在阿肯色小岩城(Little Rock)州議會大廈門前抗議大選結果,他擺拍時手中拿著一把步槍。

在同一天的另一發帖中,他說自己在「踢踹和尖叫中來到這個世界,覆蓋在他人的鮮血裡」,「我也不怕以同樣的方式離開(go out the same way)」,配圖是他與胸前一把步槍的自拍,他身穿的polo衫印著力挺警察 的「警察的命也是命」(Blue Lives Matter)標誌。

以巴內特署名的臉書帳號6日晚間已移除,他的另一個以二戰將軍巴頓(George Patton)命名的「George Reincarnated Patton」(轉世巴頓)帳號也在7日上午移除。