美36萬死 NIH研究：如何少打一半劑量 可讓更多人接種疫苗？

國家衛生研究院已著手研究調整新冠疫苗劑量。圖為布魯克林一名長者正接受接種。(路透)

多州近期新冠病毒檢測確診病例驟增，公衛官員視此為病毒更廣泛且迅速地在社區擴散的徵兆；而聯邦官員與藥廠面臨新冠肺炎疫苗 接種不如預期快速的情況下，開始尋找提高供應量的方法，聚焦降低注射劑量並從既有的供應鏈中汲取更多劑量，讓更多人獲得免疫力。

JHU統計，全美6日逾2127萬人確診、超過36萬人死亡，多州醫院爆滿，人們注射疫苗增強免疫力的情況更加危及。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，阿拉巴馬州、愛達荷、愛阿華、賓州和南達科他州的七天平均確診率都高於40%；猶他州本周通報疫情 以來最高的確診率，5日時的七天平均確診來到24.1%新高；該州上個月才首度突破20%，過去疫情期間的大多數時間，該州確診率介於4%到15%之間。

南卡州的七天平均確診率為16.6%，去年11月初僅6.1%；維吉尼亞州5日數據來到14.8%，但該州在去年6月初到11月底從未破10%，10月底出現甚至創新低的4%。

因應確診激增，疫苗普及更顯重要與急切；國家衛生研究院(NIH)的科學家和莫德納(Moderna)已著手分析數據，探究能否以一半的劑量，「加倍」供應該公司的新冠疫苗讓民眾接種。

研究需要時間，但新一波變種毒株疫情已讓疫苗短缺的情況更加嚴峻，亟需讓更多人接種疫苗對抗病毒。

官員加緊尋找更有效率的注射器，希望能抽取更多的輝瑞(Pfizer)-BioNTech新冠疫苗，可望讓輝瑞既有供應的疫苗注射率提高20%。

美國如今面臨兩大問題，一是截至6月底，只有足夠給1億8500萬人注射的疫苗劑量，二是藥廠目前為第二劑接種而生產的疫苗，是否備而不用而面臨過期風險。

川普政府已配發1500多萬劑疫苗，數以百萬劑已經到達聯邦政府手中，但迄今只有450萬人接種。

州與地方健康部門官員表示，激增的新增病例耗盡醫療資源，難以讓醫護人員和高齡群體獲得全面的免疫保護，另有更多人不知道何時才能接種疫苗。

歐洲等國家面臨疫苗配送難題，與此同時變種毒株迅速在全球擴散，恐慌感油然而生。

聯邦疫苗配送計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)的科學家與莫德納共同研究新冠疫苗劑量調整，可能需時兩個月；此外，國家過敏傳染病研究所疫苗研發中心(NIAID)主任瑪斯科拉(John Mascola)表示，任何劑量改變都需要聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准。

目前最大的問題並非疫苗供應短缺，而是州與地方政府如何分配疫苗。

瑪斯科拉和國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)一同受訪時警告，疫苗短缺的情況很能很快就會發生。

佛奇說：「對我而言，迫在眉睫的問題是，要給人們接種我們既有的疫苗。」