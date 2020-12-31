共和黨參議員霍利挑戰選舉人票 沃爾瑪推特先譏「失敗者」後道歉
參眾兩院訂1月6日確認選舉人團會議投票結果，在多位共和黨籍聯邦眾議員紛紛表示屆時將幫忙川普總統推翻選舉結果之後，共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)12月30日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，當天將挑戰選舉人團投票結果；連鎖超商沃爾瑪(Walmart)在推特上譏諷霍利後，遭大批網友要求抵制，被迫道歉。
到目前為止，霍利是第一個公開表示將挑戰選舉人票結果的共和黨籍聯邦參議員；將率領眾院共和黨議員於1月6日發動挑戰選舉結果的阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)日前表示，將拒絕承認拜登勝出的六州投票結果。
霍利受訪時說：「在確認選舉人投票結果前，我必須提出來的事實是，某些州並沒有遵守他們的州法，特別是賓州。」他指出，國會應該針對選舉舞弊指控啟動調查，並且為維護選舉制度公平公正訂定規範，「但國會卻到現在都沒有這麼做」。
各州選舉人已於12月14日的選舉人團會議完成投票，總統當選人拜登獲得306張選舉人票，川普則獲232張選舉人票；參眾兩院1月6日確認選舉人團投票結果的議程，將由副總統潘斯主持。
霍利加入共和黨籍聯邦眾議員挑戰選舉人票結果行列後，根據法律規定，眾院、參院均須針對是否承認拜登勝選交付表決。
有線電視新聞網分析，霍利挑戰選舉人票結果，無法改變川普敗選的事實，只能達到拖延議事程序的目的；共和黨在眾院發起的推翻選舉結果動作，勢必被掌握多數優勢的民主黨打回票，多位共和黨籍參議員已指出，挑戰選舉結果並無好處，只是為川普毫無基礎的選舉陰謀論持續提供炒作舞台。
報導指出，霍利搶先表態後，可能有其他共和黨參議員跟進，將讓參院共和黨團高層陷入尷尬處境，必須投票表明究竟效忠川普，還是服從選民投票結果。
霍利12月30日在推特上也發表挑戰選舉結果的公開聲明，卻遭沃爾瑪轉推貼文並譏諷地回覆：「去吧，然後再來兩個小時的辯論」，貼文結尾還使用標籤「痛苦的失敗者」(#soreloser)。
貼文一出，沃爾瑪立刻遭大批網友撻伐，紛紛轉貼並附上「杯葛沃爾瑪」(#BoycottWalmart)的標籤；該貼文目前已遭移除，官方也在推特上向霍利道歉，並表示「該貼文是由我們的社群媒體團隊成員誤發所致，我們已刪除貼文，對於選舉人團的決定也不予置評，我們對霍利議員深感抱歉。」
消息人士指出，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)曾私下呼籲共和黨同僚切莫隨對於眾院共和黨團的動作起舞；參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)甚至公開反對共和黨國會同僚挑戰大選結果，後來遭到川普推特發文反批。
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