共和黨參議員霍利挑戰選舉人票 沃爾瑪推特先譏「失敗者」後道歉

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利表示，他將挑戰選舉人團投票結果。(美聯社)

參眾兩院訂1月6日確認選舉人團會議投票 結果，在多位共和黨 籍聯邦眾議員紛紛表示屆時將幫忙川普 總統推翻選舉結果之後，共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)12月30日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，當天將挑戰選舉人團投票結果；連鎖超商沃爾瑪(Walmart)在推特上譏諷霍利後，遭大批網友要求抵制，被迫道歉。

到目前為止，霍利是第一個公開表示將挑戰選舉人票結果的共和黨籍聯邦參議員；將率領眾院共和黨議員於1月6日發動挑戰選舉結果的阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)日前表示，將拒絕承認拜登勝出的六州投票結果。

霍利受訪時說：「在確認選舉人投票結果前，我必須提出來的事實是，某些州並沒有遵守他們的州法，特別是賓州。」他指出，國會應該針對選舉舞弊指控啟動調查，並且為維護選舉制度公平公正訂定規範，「但國會卻到現在都沒有這麼做」。

各州選舉人已於12月14日的選舉人團會議完成投票，總統當選人拜登獲得306張選舉人票，川普則獲232張選舉人票；參眾兩院1月6日確認選舉人團投票結果的議程，將由副總統潘斯主持。

霍利加入共和黨籍聯邦眾議員挑戰選舉人票結果行列後，根據法律規定，眾院、參院均須針對是否承認拜登勝選交付表決。

有線電視新聞網分析，霍利挑戰選舉人票結果，無法改變川普敗選的事實，只能達到拖延議事程序的目的；共和黨在眾院發起的推翻選舉結果動作，勢必被掌握多數優勢的民主黨打回票，多位共和黨籍參議員已指出，挑戰選舉結果並無好處，只是為川普毫無基礎的選舉陰謀論持續提供炒作舞台。

報導指出，霍利搶先表態後，可能有其他共和黨參議員跟進，將讓參院共和黨團高層陷入尷尬處境，必須投票表明究竟效忠川普，還是服從選民投票結果。

霍利12月30日在推特上也發表挑戰選舉結果的公開聲明，卻遭沃爾瑪轉推貼文並譏諷地回覆：「去吧，然後再來兩個小時的辯論」，貼文結尾還使用標籤「痛苦的失敗者」(#soreloser)。

貼文一出，沃爾瑪立刻遭大批網友撻伐，紛紛轉貼並附上「杯葛沃爾瑪」(#BoycottWalmart)的標籤；該貼文目前已遭移除，官方也在推特上向霍利道歉，並表示「該貼文是由我們的社群媒體團隊成員誤發所致，我們已刪除貼文，對於選舉人團的決定也不予置評，我們對霍利議員深感抱歉。」

消息人士指出，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)曾私下呼籲共和黨同僚切莫隨對於眾院共和黨團的動作起舞；參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)甚至公開反對共和黨國會同僚挑戰大選結果，後來遭到川普推特發文反批。