中國歐盟商會 盼年底前敲定歐中投資協定

中國國務院副總理胡春華日前在北京舉行的中國歐盟商會20周年慶祝晚宴上致辭。(新華社)

歐盟 與中國投資 協定談判進入最後關頭，儘管北京拒絕承諾在年底前達成協議，但中國歐盟商會(European Union Chamber of Commerce in China)主席伍德克(Joerg Wuttke)26日表示，在中國經商的歐洲企業希望，能在今年年底前敲定歐中投資協定。

「歐盟-中國全面投資協議」(EU-China Comprehensive Agreement on Investment)已談了七年，預計將為歐洲企業投資中國金融服務、電信、電動車和其他產業創造條件，這些是中國逐漸向外資開放的領域。

不過這項協定卻遭部分歐洲議會議員，以及即將就任的美國總統當選人拜登團隊反對；他們認為，這項協定無法解決對於中國製造業強迫勞動的擔憂，尤其是在中國西北部動亂不安的新疆地區。

中國歐盟商會主席伍德克表示：「未來數日將會很有趣，我感覺將有一股堅決動力要使這項協議通過，這不是一項完美協議，離完美還差得遠，但是向前邁出了一大步」。

中國商務部已拒絕承諾在年底前達成協議，並且似乎準備延長協商。

中國外交部和商務部日前表示，中歐投資協定旨在為雙邊投資提供更多的機會和良好的制度保障。協定的達成需雙方共同努力、相向而行。中方致力於推進高水平對外開放，將在維護好自身安全發展利益的前提下，按照自身節奏，開展對外談判，努力與歐方達成一項全面、平衡、高水平的投資協定。

德國「經濟週刊」此前引述歐盟知情人士的說法，稱中方在談判時認為中國的核電技術比較進步，提出投資歐洲核電廠並採用中國技術的要求，讓談判出現變數，但中國外交部發言人汪文斌否認這番說法。