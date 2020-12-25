2000元紓困方案 波洛西：28日再闖關

民主黨籍的國會眾院議長波洛西(左二)計畫28日再度提出獨立議案，將600元個人紓困支票加到2000元。(路透)

川普 總統抱怨國會通過的新一輪新冠紓困案直接發放的600元紓困金 太少，眾院 民主黨順勢再提案每人加碼至2000元，卻在24日被共和黨議員擋下；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，28日將再度闖關，而先前兩院通過的紓困案也已正式呈交川普，他將在海湖莊園決定是否簽署。

波洛西發布聲明表示：「周一我將再度推動議程，採用記名投票的方式，表決增加紓困金至2000元的提案。否決這項提案，等於剝奪財務陷入困境的家庭所需的幫助。」此外她也表示，希望屆時川普已簽署新一輪紓困案，讓政府維持運作。

日前國會兩院通過總額9000億元的新一輪紓困案，但川普反倒因給予個人的紓困金額太低不願簽署。因此原先就支持發放較高金額紓困金的眾院民主黨議員，立即表示支持川普加碼的立場。

波洛西對川普隔空喊話指出，如果川普對於2000元紓困現金支票是認真的，「他就應該要求共和黨眾院黨團停止杯葛」。

不過提案在24日被擋下，恐讓今年聖誕節已不好過的民眾乾著急。據統計，目前約有1200萬民眾，將在26日起失去失業補助。

眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)也抨擊擋下提案的共和黨議員，以及遲不簽署紓困案的川普；他說：「我們的提案與總統的意願一致。」

國會將休會至周一下午，屆時還將投票表決是否推翻川普對於國防開支法案的否決。

雖然紓困案被川普抱怨金額太少，但他並未明確表示是否簽署，國會仍在24日將此案和政府預算案上呈。其中政府預算案為1兆4000億元，若無法通過，聯邦政府將在28日起被迫關閉。

川普目前人在佛羅里達州的海湖莊園，他預計將在此決定是否簽署紓困案。

共和黨籍的參院政策委員會主席布倫特(Roy Blunt)也呼籲他簽署，他說：「對總統而言，最好的解決方式就是簽署紓困案。」不過，布倫特不認為紓困金加碼至2000元的提案，會在參院通過。

為了與眾院民主黨團的提案抗衡，眾院共和黨團的反制手段為另行提案。共和黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員魏特曼(Rob Wittman)24日發提案要求將原本紓困法案配套當中的援外條款刪除。援外條款是紓困法案在國會表決通過後，引起川普以「浪費且不必要」為由，批評最為強烈的重點。

如果國會21日通過的配套法案未獲川普簽字生效，聯邦政府將於29日起暫時關門。