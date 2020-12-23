1月6日國會確認大選結果 川普死忠者密謀杯葛

死忠支持川普 總統的一些保守派聯邦眾議員21日在白宮 與川普及潘斯副總統密晤後，決定於1月6日國會確認選舉人團會議投票 結果當天，杯葛大選投票結果；川普死忠者也發起下月20日總統就職當天舉行「川普連任就職大典」線上活動，臉書專頁在22日已有6萬5000人回覆表示「會參加」。

不過，參院共和黨團第二號人物、南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)警告同僚適可而止，繼續挑戰大選結果不僅無濟於事，到頭來恐怕還會落得「夾著尾巴逃走」的尷尬下場。

根據法律規定，1月6日參眾兩院確認選舉人團投票結果時，將由副總統主持；總統當選人拜登在這次大選獲得306張選舉人票，川普則獲232張選舉人票。

政治新聞網站Axios22日報導，據白宮幕僚指出，川普對潘斯將確認結果十分不悅，認為潘斯犯下「終極背叛」；川普也認為，潘斯就推翻選舉結果做得不夠賣力。

潘斯22日當天在對川普支持者的演講中表示，他支持川普挑戰選舉結果到最後。

Axios 22日報導，川普正想用更極端的手法，推翻敗選結果，在白宮與極右派盟友籌畫一番後，目前把焦點放在元月6日國會集會。這項會議依法由副總統主持，但潘斯副總統的角色依憲法規定只是行禮如儀，選舉人團怎麼投票，國會就怎麼確認。他也無可奈何。

Axios報導，但川普認定，潘斯要是按憲法履行職責確認選舉結果，就是終極背叛，而且川普認為，潘斯就推翻選舉結果，做得不夠賣力。

而熊恩接受媒體訪問時說，共和黨眾議員必須明白，搞再多小動作都無濟無事，到頭來恐怕將會「夾著尾巴逃走」。他表示：「沒有理由把所有人都扯進去，因為大家對最後結果如何心知肚明。」

21日前往白宮與川普、潘斯私下見面的共和黨籍國會眾議員包括蓋茨(Matt Gaetz，佛州)、海斯(Jody Hice，喬治亞)、喬登(Jim Jordan，俄亥俄州)、布魯克斯(Mo Brooks，阿拉巴馬州)。

「川普連任就職大典」主辦單位在說明欄寫道，這項線上活動是由擁有32萬5000多成員的草根組織所舉辦，目的在於展現對川普的支持。

臉書則在活動專頁加註警語寫道：「總統當選人是拜登。他將於2021年1月21日就職成為美國第46任總統。」