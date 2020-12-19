紐時播客「伊斯蘭帝國」出包 主角亂掰殺人情節 記者調職

紐約時報2018年的播客「伊斯蘭國」系列報導獲多個獎項肯定；但報導內容有問題，主跑恐怖主義路線的記者卡利馬奇(右)被調職，左為其同事Andy Mills。(美聯社)

紐約時報 2018年播出的播客(Potcast)「伊斯蘭國」，敘述一名加拿大 人替敘利亞境內的伊斯蘭國做盡殘忍事，這個系列報導讓紐時獲得多個獎項的肯定；但紐時18日表示，製作這個Potcast時查證不夠詳盡，導致報導內容有問題，該報已進行調查，故事的主角也被控罪。

這個2018年播出的系列報導獲得「皮巴迪獎」，也入圍 「普立茲獎」。內容遭揭穿有問題後，紐時在系列12集開頭，都附上口頭更正說明，並刊出專文解釋到底哪個環節出了差錯；主跑恐怖主義路線的記者卡利馬奇(Rukmini Callimachi)也被調職。

紐時總編輯巴奎特(Dean Baquet)說，問題不在一個記者，而是「整個機構」出了問題。

加拿大警方9月逮捕巴基斯坦裔移民喬德瑞(Shehroze Chaudhry)，罪名是捏造恐怖分子殺人的故事。

化名為胡載法(Abu Huzayfah)的喬德瑞告訴紐約時報，他是伊斯蘭國的聖戰士，曾經直接朝敵人頭上開一槍，也朝另一個敵人的心臟直刺一刀。

喬德瑞亂掰的故事經不起檢驗，調查人員無法確定他是否曾前往敘利亞，但幾乎可以斷定，他沒做那些殘忍的事。他用來證明自己做過的事的證據，包括在敘利亞拍的照片，都是從別處收集而來。

紐時調查結論是，喬德瑞耐不住自己在多倫多郊區的無趣生活，想念自己在巴基斯坦的祖父母，才胡亂編織自己前往敘利亞作戰的故事。

紐時調查小組組長馬則提(Mark Mazzetti)說，喬德瑞所謂的證據，不是從他處擷取而來，就是無法斷定。

針對紐時的報導與說法，喬德瑞的律師哈珊(Nader Hasan)不予置評，但說加拿大政府指控的罪名，喬德瑞不認錯，將出庭「全力替自己辯護。」

雖然紐時有懷疑過喬德瑞的故事，巴奎特說編輯人員卻犯了「確認偏見」，寧願相信值得刊載的精采故事，檢討起來，有人挑戰故事真實性的時候，「我們沒有認真傾聽。」

曾在美聯社任職九年、轉戰紐時的卡利馬奇向聽眾道歉；皮巴迪獎評審委員會說，已發出去的獎如何處理，委員們正在討論。