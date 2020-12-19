我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

紐時播客「伊斯蘭帝國」出包 主角亂掰殺人情節 記者調職

記者張聲肇／綜合報導
紐約時報2018年的播客「伊斯蘭國」系列報導獲多個獎項肯定；但報導內容有問題，主跑恐怖主義路線的記者卡利馬奇(右)被調職，左為其同事Andy Mills。(美聯社)
紐約時報2018年的播客「伊斯蘭國」系列報導獲多個獎項肯定；但報導內容有問題，主跑恐怖主義路線的記者卡利馬奇(右)被調職，左為其同事Andy Mills。(美聯社)

紐約時報2018年播出的播客(Potcast)「伊斯蘭國」，敘述一名加拿大人替敘利亞境內的伊斯蘭國做盡殘忍事，這個系列報導讓紐時獲得多個獎項的肯定；但紐時18日表示，製作這個Potcast時查證不夠詳盡，導致報導內容有問題，該報已進行調查，故事的主角也被控罪。

這個2018年播出的系列報導獲得「皮巴迪獎」，也入圍「普立茲獎」。內容遭揭穿有問題後，紐時在系列12集開頭，都附上口頭更正說明，並刊出專文解釋到底哪個環節出了差錯；主跑恐怖主義路線的記者卡利馬奇(Rukmini Callimachi)也被調職。

紐時總編輯巴奎特(Dean Baquet)說，問題不在一個記者，而是「整個機構」出了問題。

加拿大警方9月逮捕巴基斯坦裔移民喬德瑞(Shehroze Chaudhry)，罪名是捏造恐怖分子殺人的故事。

化名為胡載法(Abu Huzayfah)的喬德瑞告訴紐約時報，他是伊斯蘭國的聖戰士，曾經直接朝敵人頭上開一槍，也朝另一個敵人的心臟直刺一刀。

喬德瑞亂掰的故事經不起檢驗，調查人員無法確定他是否曾前往敘利亞，但幾乎可以斷定，他沒做那些殘忍的事。他用來證明自己做過的事的證據，包括在敘利亞拍的照片，都是從別處收集而來。

紐時調查結論是，喬德瑞耐不住自己在多倫多郊區的無趣生活，想念自己在巴基斯坦的祖父母，才胡亂編織自己前往敘利亞作戰的故事。

紐時調查小組組長馬則提(Mark Mazzetti)說，喬德瑞所謂的證據，不是從他處擷取而來，就是無法斷定。

針對紐時的報導與說法，喬德瑞的律師哈珊(Nader Hasan)不予置評，但說加拿大政府指控的罪名，喬德瑞不認錯，將出庭「全力替自己辯護。」

雖然紐時有懷疑過喬德瑞的故事，巴奎特說編輯人員卻犯了「確認偏見」，寧願相信值得刊載的精采故事，檢討起來，有人挑戰故事真實性的時候，「我們沒有認真傾聽。」

曾在美聯社任職九年、轉戰紐時的卡利馬奇向聽眾道歉；皮巴迪獎評審委員會說，已發出去的獎如何處理，委員們正在討論。

紐約時報 加拿大 入圍

上一則

印度電話詐騙集團出招 4500美國人2年損失1400萬美元

下一則

極右派鼓吹川普 引「叛亂法」動用軍隊阻拜登就任

延伸閱讀

黑白集／孫運璿2.0在哪？

黑白集／孫運璿2.0在哪？
前紐時攝影記者杜斌 涉尋釁滋事 遭北京警方帶走

前紐時攝影記者杜斌 涉尋釁滋事 遭北京警方帶走
5州挺川共和黨人 自組「替代選舉人團」 紐時：作秀

5州挺川共和黨人 自組「替代選舉人團」 紐時：作秀
川普臉綠…美上月自中進口額創新高 紐時曝主因

川普臉綠…美上月自中進口額創新高 紐時曝主因

熱門新聞

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

2020-12-19 03:00
阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

2020-12-17 02:30
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57
聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

2020-12-11 23:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩