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拜登還未上任 支持度過半數 比川普受歡迎

編譯林梅婕／綜合6日電
最新蓋普洛民調，顯示尚未接任的總統當選人拜登，仍較川普總統受民眾歡迎。(美聯社)
最新蓋普洛民調，顯示尚未接任的總統當選人拜登，仍較川普總統受民眾歡迎。(美聯社)

據本周蓋洛普調查機構(Gallup)的最新民調，民主黨總統當選人拜登(Joe Biden)儘管還未就職，支持度已過半數，達55%；對比川普總統在同一份調查中只有42%的支持度、且不支持度高達57%，勝出許多。

川普過往的支持度大致落在30%至40%之間，其他的網路調查曾一度達46%；據有線電視新聞網(CNN)政治評論員恩騰(Harry Enten)分析指出，2016年川普贏得選舉後民調曾一度衝高，當時由彭博新聞社(Bloomberg News)報導、民調業者謝爾澤公司(Selzer & Co.)主導的調查顯示，川普最高支持度曾達50%。

拜登在2015年宣布不角逐民主黨總統初選後，恩騰以當時的民調支持度分析，拜登遠比川普受歡迎；而今年無論福斯新聞(Fox News)、或10月由紐約時報(NYT)和西耶納學院(Siena College)合作的現場採訪民調，拜登的支持度多次超過50%；相反，川普從未在現場採訪民調中獲得50%以上的支持。

拜登與川普還有一點差異，那就是他的支持度一般都比不支持度高；根據出口民調於11月初做的全國民調顯示，拜登支持度為52%，不支持度為46%。

目前拜登支持度與2013年前總統歐巴馬第二任時期的支持度相似；但恩騰表示，總統的支持度本應大於不支持度，川普就任總統四年間支持度從未超過50%，才是異常的現象。

此外，拜登今年10月的支持度也超越民主黨的整體支持度；而以眾院的選舉結果看，民主黨候選人在全國約勝出三個百分點，拜登則是超過4.5%。

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