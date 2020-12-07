疫情引發網購潮 30億件包裹待送 運輸業頭大

疫情刺激民眾上網消費，今年感恩節至聖誕節，電商面臨前所未有的挑戰，目前仍約有30億件包裹在運送途中，比去年同時段已送達的包裹多出8億件。圖為亞馬遜在鳳凰城的分發中心。(路透)

近期受疫情影響刺激民眾上網消費，自今年感恩節至聖誕節這段期間電商 的利潤大幅成長，卻也同時面臨前所未有的挑戰；目前仍約有30億件包裹在運送途中，比去年同時段已送達的包裹多出8億件。

疫情期間民眾不得外出，加上許多經營實體店面的業者受限於防疫管制不得營業，導致仰賴線上購物的民眾與日俱增；儘管為電商帶來豐厚的利潤，運輸業者卻必須面對龐大的需求量，儼然要不堪負荷。

今年網路消費已逐漸取代實體購物，投資銀行巨擘摩根史丹利(Morgan Stanley的分析師山克(Ravi Shanker)說：「所有業者都在屏息以待，並為最糟的情況打算；因為在運輸密集的巔峰期間，輸要比贏來得容易。」

為了消化龐大的需求量，運輸業者除了增加運送的人力、雇用更多的員工，同時也轉向零售商提高運送的成本，甚至還限制每家業者寄送的包裹件數。

知名快遞公司聯邦快遞(FedEx)和UPS可謂掌握零售業 者的命脈，他們的效率將決定貨物寄送的數量和時間，部分零售業者擔心若超過限制寄送的數量會使貨物無法順利寄出，還因此刻意降低需求。

然而，運輸業者最大的壓力來源莫過於電商巨頭亞馬遜 (Amazon)；多年下來亞馬遜的事業版圖逐漸壯大，甚至成功培養獨立的運輸系統，倘若其他零售業者在這次假期期間稍微鬆懈，很可能就此讓亞馬遜獨占鰲頭。

根據分析貨運資料的軟體供應商ShipMatrix，假期平均每日需要寄送的包裹，遠遠比運輸系統的負荷量還多出720萬件，ShipMatrix的總裁吉德里(Satish Jindel)表示，增加周末的人力只能勉強彌補運輸業人力短缺的問題，「無論你身處何處，需求都遠大於供給」。

聯邦快遞聲明已增加7萬名季節性員工，UPS則表示未來將再增加10萬名員工；但這一切和亞馬遜的規模相比，似乎顯得徒勞無功。

近日亞馬遜正履行承諾，包括在全美擴建100個倉庫和分類中心，並新增運輸設備；該公司還在年初時增僱27萬5000名全職和兼職的員工，以及增加10萬名季節性員工，可配合需求進行人力調度。