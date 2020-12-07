「我要過節」擺脫疫情大悶鍋 挑一株真聖誕樹吧

疫情 嚴重惡化，在家裡布置一株真實又新鮮的聖誕樹，成了許多家庭擺脫苦難疫情人生的新亮點。不少家庭已到農場挑選一株新鮮聖誕樹回家，感受過節氛圍。批發林農或小型農戶都開心宣告，真聖誕樹今年需求旺盛。過去飽受人造樹威脅的真聖誕樹業者表示，今年這一季比往年提早了六、七天開始，預計買氣還會持續上升。

在俄勒岡州 波特蘭市一家醫院為新冠肺炎患者操作呼吸器的護士席洛絲(Ani Sirois)，已和丈夫及兩歲的女兒前往聖誕樹農場挑選一株屬於他們的常青樹。這是他們第一次直接到農場挑選新鮮的樹，而不是買預先砍好的樹。

席洛絲有感而發地說：「有個可以遠離醫院、安全而獨立的家，很幸福。不論能不能在聖誕節與家人團聚，我知道家裡有株掛滿紫色小燈泡的小樹，那是個令人嚮往的所在。」

隨著需求激增，大型商店都比往年提前一周尋覓新鮮樹木，沃爾瑪(Walmrt)則首次提供免費送樹到家的服務。「今年這一季開始得比過去早了大概六、七天。」庫克（McKenzie Cook）每年平均運送180萬到200萬棵樹，這些樹木來自俄勒岡州的麥肯齊農場和北卡羅來納州 「佳節快樂聖誕樹」。

今年有許多原因讓真的聖誕樹廣受青睞，一方面是因受疫情限制，許多人無法在佳節期間出遠門，有些家庭第一次有機會留在家裡為新鮮聖誕樹澆水。此外，眼看遊行和節慶活動全都取消，不少家庭想找到更安全的方式來創造特殊回憶。此外，聖誕樹推廣委員會執行董事葛雷(Marsha Gray)表示，鮮切聖誕樹主要擺放在戶外，病毒傳播風險較低。

聖誕樹推廣委員會指出，行業研究顯示，許多去年使用人造樹的人，今年計劃改買真正的樹，大多數人的理由都是「疫情」。

近年來買人造聖誕樹過節的人其實越來越多，年輕客戶對人造樹的興趣更高。家有聖誕樹的人75％至80％是人造樹，儘管人造樹可重複使用，價值10億元的人造聖誕樹市場仍以每年4％速度增長。

至於真正的常青樹因地點分散，沒有人持續追蹤年銷量，但業內人士估計每年出售約2000萬棵以上，大部分是在大型商店如好市多(Costco)和家庭站(Home Depot)出售。