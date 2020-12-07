「我要過節」擺脫疫情大悶鍋 挑一株真聖誕樹吧
疫情嚴重惡化，在家裡布置一株真實又新鮮的聖誕樹，成了許多家庭擺脫苦難疫情人生的新亮點。不少家庭已到農場挑選一株新鮮聖誕樹回家，感受過節氛圍。批發林農或小型農戶都開心宣告，真聖誕樹今年需求旺盛。過去飽受人造樹威脅的真聖誕樹業者表示，今年這一季比往年提早了六、七天開始，預計買氣還會持續上升。
在俄勒岡州波特蘭市一家醫院為新冠肺炎患者操作呼吸器的護士席洛絲(Ani Sirois)，已和丈夫及兩歲的女兒前往聖誕樹農場挑選一株屬於他們的常青樹。這是他們第一次直接到農場挑選新鮮的樹，而不是買預先砍好的樹。
席洛絲有感而發地說：「有個可以遠離醫院、安全而獨立的家，很幸福。不論能不能在聖誕節與家人團聚，我知道家裡有株掛滿紫色小燈泡的小樹，那是個令人嚮往的所在。」
隨著需求激增，大型商店都比往年提前一周尋覓新鮮樹木，沃爾瑪(Walmrt)則首次提供免費送樹到家的服務。「今年這一季開始得比過去早了大概六、七天。」庫克（McKenzie Cook）每年平均運送180萬到200萬棵樹，這些樹木來自俄勒岡州的麥肯齊農場和北卡羅來納州「佳節快樂聖誕樹」。
今年有許多原因讓真的聖誕樹廣受青睞，一方面是因受疫情限制，許多人無法在佳節期間出遠門，有些家庭第一次有機會留在家裡為新鮮聖誕樹澆水。此外，眼看遊行和節慶活動全都取消，不少家庭想找到更安全的方式來創造特殊回憶。此外，聖誕樹推廣委員會執行董事葛雷(Marsha Gray)表示，鮮切聖誕樹主要擺放在戶外，病毒傳播風險較低。
聖誕樹推廣委員會指出，行業研究顯示，許多去年使用人造樹的人，今年計劃改買真正的樹，大多數人的理由都是「疫情」。
近年來買人造聖誕樹過節的人其實越來越多，年輕客戶對人造樹的興趣更高。家有聖誕樹的人75％至80％是人造樹，儘管人造樹可重複使用，價值10億元的人造聖誕樹市場仍以每年4％速度增長。
至於真正的常青樹因地點分散，沒有人持續追蹤年銷量，但業內人士估計每年出售約2000萬棵以上，大部分是在大型商店如好市多(Costco)和家庭站(Home Depot)出售。
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