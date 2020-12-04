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影響2.7億人！中共黨員、家屬 美簽效期縮至1個月

記者呂佳蓉／綜合報導
國務院3日發表聲明，限制中國共產黨黨員及其直系親屬來美旅行，新政策把給予中共黨員及其家屬的B1/B2簽證有效期，從10年減至1個月。（路透）
國務院3日發表聲明，限制中國共產黨黨員及其直系親屬來美旅行，新政策把給予中共黨員及其家屬的B1/B2簽證有效期，從10年減至1個月。（路透）

國務院3日發表聲明，限制中國共產黨黨員及其直系親屬來美旅行，新政策把給予中共黨員及其家屬的B1/B2簽證有效期，從10年減至1個月；此舉據信將進一步惡化兩國緊張關係，中國外交部回應指出，這是美國升級對中國政治打壓的行為，中方堅決反對。

國務院聲明說，這項措施的目的是保護美國免遭「惡意影響」，中共一直在努力「通過宣傳、經濟訛詐和其他不可告人的活動來影響美國人。」

據「紐約時報」報導，中國約有9200萬中共黨員，美國這一政策變化，可能會影響約2億7000萬人的旅行；不過，報導也指出，在實際操作中，除高級官員外，可能很難確定誰是中共黨員。

報導援引知情人士說，國務院新的指導方針允許美國官員根據個人的簽證申請和面談情況，及其對當地中共黨員身分的瞭解來確定他的黨籍，意味這項政策將對中國高層政界和商界領袖造成打擊，而不是針對在商業和藝術等領域獲得優勢而入黨的數百萬較低級別黨員。

報導指出，這項新政策將把中共黨員及其家屬的旅行簽證最長有效期限，縮減為一個月單次入境；國務院發言人發出的電郵聲明指出，將把中共黨員簽證有效期限，從原本的10年縮短至1個月。

聲明也表示：「我們數十年來允許中共自由且不受限制地接觸美國機構和商業，但在中國境內的美國公民從未享有相同特權。」

此前，中共黨員就像其他中國公民一樣，可以取得效期最長10年的赴美停留簽證；其中一名知情人士也提及，這項新措施不影響中共黨員「獲得其他簽證的資格，例如移民簽證」。

中國外交部發言人華春瑩在3日的例行記者會上說：「這是美國內一些極端反華勢力出於強烈意識形態偏見和根深蒂固的冷戰思維，升級對中國政治打壓的行為。中方對此堅決反對。美國政府做法完全不符合美自身利益，只能讓美國自詡的開放、自由形象和制度優勢在世人面前進一步削弱。」

針對美國官員2日稱，在美國打擊技術盜竊活動下，已有1000名中國研究人員離開美國，華春瑩還表示，美方的說法非常可笑，在美國一些人眼中，看到的只有仇恨、分裂和對抗。

紐時指出，川普總統在任期進入倒數時刻對中國出招，其實是在給總統當選人拜登製造問題。

美國公民 中國 中共

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