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「天天早起教我英文」 華府最佳女律師 40年後重逢恩師

記者胡玉立／綜合報導
華府律師雷耶斯在疫情期間與40年前的小學一年級老師哈克雷洛德相聚。(取自肯塔基州教育廳推特)
華府律師雷耶斯在疫情期間與40年前的小學一年級老師哈克雷洛德相聚。(取自肯塔基州教育廳推特)

安娜·雷耶斯(Ana Reyes)移民美國時只有五歲，剛開始上學時，她不會說英語，學習落後；但長大後的雷耶斯不但自哈佛大學法學院畢業，還是華府年度最佳女律師。她透過管道，找到40年前自願天天早起為自己進行一對一英語指導的小學一年級老師，當面向這位影響自己一生的恩師致謝，場面感人。

來源：Kentucky Department Of Education

現年46歲、生於烏拉圭的雷耶斯，大多數時間是無償代表難民組織與反庇護法規對抗。憶起1979年，時年五歲的她，與家人自西班牙飛到肯塔基州路易維爾(Louisville)與在那裡工作的父親會合；她說：「我記得當時自己一個英文字都不會，很失落，直到一年級老師每天提前一小時到校一對一教我英語，我的人生自此轉變。」

雷耶斯表示，「如果當時沒有人那樣教導我，今天的我不知道會落後成什麼樣子。」雷耶斯畢業自哈佛大學法學院，現在是一所法律事務所國際爭端業務共同負責人。2017年，她被華府女性律師協會評為年度最佳女律師。

數十年來，雷耶斯一直想感謝這位老師，但因為記不得老師的名字，不知如何找起。但10月份，雷耶斯看到朋友唸小一的女兒從一本兒童讀物讀出完整句子後，回憶湧上心頭，決心找到恩師。雷耶斯先在臉書發帖尋人，大學時代友人代她聯繫上肯州教育廳長格拉斯(Jason Glass)，進而覓得1980-81學年路易維爾懷爾德小學(Wilder Elementary)老師哈克雷洛德(Pat Harkleroad)的下落。

現年77歲的哈克雷洛德在路易維爾任教30多年，2005年退休後，目前在服務智力殘疾成人的非營利組織當志工。接到教育當局電話時，她感動表示，「有人40年後還記得你，真是太驚人了。」

事實上，哈克雷洛德也仍記得雷耶斯；她說，雷耶斯「非常渴望學習，小腦袋就像海綿一樣。」

透過肯州教育廳牽線，這對師生闊別近40年後，11月13日在當地團圓(已先檢測病毒呈陰性反應)。雷耶斯說：「我非常激動。我不是個愛擁抱的人。但我擁抱老師，還抱了好久，並說『謝謝你』。」哈克雷洛德也一樣激動，她說：「沒有什麼比得上這樣的事，這太有意義了。」

雷耶斯並表示，她一直試著透過幫助別人、主動付出時間來回報老師的恩情。雷耶斯服務的對象包括聯合國難民署(UNHCR)和「人權優先組織』(Human Rights First)。 她說：「老師讓我對如何助人及如何思考世界，影響重大。這不只是教英語而已，還教我們竭盡所能互相幫助，那也是非常重要的一課。」

華府律師安娜·雷耶斯，在疫情期間找到40年前的小學一年級老師。 (取自Willi...
華府律師安娜·雷耶斯，在疫情期間找到40年前的小學一年級老師。 (取自Williams & Connolly律師樓網站)

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