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白登上台 美中6面向可望緩解 但長期有可能進一步惡化

記者陳言喬、林汪靜／專題報導

美國大選底定，白登將就任新一任美國總統，中美關係新局成全球焦點，本報系訪問兩岸國際關係學者，從政治、外交、軍事、經貿等角度剖析未來中美台三方走向。

中國國家主席習近平近日已向美國總統當選人白登致賀電，白登入主白宮後的中美關係新局，也成全球焦點；中國輿論普遍期待白登能和緩中美當前緊張關係。台海兩岸學者認為，中美遲早會恢復部分對話，中美關係也會呈現短期局部和緩的走向。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘受訪指出，從中國觀點看，白登上台，對中美關係是有利的。中美關係遲早會有局部緩解，也會有局部的較高層級溝通和一些協議，可從幾個面向看：

一、白登不會再像川普的對中國根本目標─反覆宣告要顛覆中國共產黨的執政地位。

二、白登行為可控，至少讓北京對美國的中國政策和策略有多一點可預料性和相應的穩定性。

三、白登政府更擔憂與中國發生重大軍事衝突的可能性，中美間軍事衝突的可能性將大為降低，雙方會在危機管控上有更多溝通。

四、白登更注意美中之間的較高層外交溝通和對話，會防止兩國外交全面「脫鉤」。會恢復部分中美之間較高級別和較早的外交對話甚或談判。

五、白登一直認為對中國關稅戰損害美國商界和美國消費者，遲早會就第一階段中美貿易協定重新談判。同時會考量符合中國的需求和履約能力，減少施加於中國的高關稅。

六、白登會重回國際社會，他在原則上的全球治理和全球多邊主義，也與北京相似。他會逐步恢復原則上或至少是辭語上的中美合作，在氣候變化、民用網路安全和反恐等部分都是，但具體成果可能有限。

但時殷弘強調，中美關係只是局部的緩解，且這局部是相當有限的。白登當局甚至在個別重大問題政策上，會比川普有過之而無不及，甚至長期來看，還有可能進一步惡化。

包括台灣、香港、新疆、南海、西藏，中國宗教狀況和人權狀況，白登會對中國施加壓力；加大對中國高技術的「脫鉤」。加強執法中國被指控在美顛覆／滲透等情報活動。修補美國在歐洲和東亞太平洋的同盟關係，並主導或促成一個西方較全面的「反華統一戰線」。

哥倫比亞大學中國項目聯席主任孫哲則說，從白登助理和白登本人談話可梳理出來，歐巴馬當時的一些政策會回來，包括加大與國際間的合作。白登相對低調，更尊重現有規則，讓美國重新扮演領導者的角色。

他說，白登最核心的主題，是與中國競爭，但又要避免災難性的衝突，當年歐巴馬時期美中有100多個對話，他可能會恢復與北京的一些對話。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城認為，白登上任後會優先重建經濟與疫情防控，這不僅需要相對和平的發展環境，更需國際間多加合作，此時並不是中美對抗的時候。白登還是會和中國對話，除非中國突然挑釁美國或在軍事上有大動作。

他說，北京在白登政府組成前，也會比較低調、收斂，不要讓白登政府認為中國依然好戰、挑釁的壞印象。這幾個月中國會忍耐，中美關係在近期會暫時和緩一點。

中國 白登 美國

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