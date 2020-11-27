巴瑞特關鍵票 助川普改變最高法院

聯邦最高法院25日深夜裁決支持宗教自由，並禁止紐約州以防疫為由限制宗教活動。巴瑞特關鍵一票，助川普改變最高法院。(路透)

聯邦最高法院25日深夜裁決支持宗教自由，並禁止紐約州以防疫為由限制宗教活動；紐約時報分析，此裁決首見川普總統如何深遠改變最高法院，新加入的保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)預計未來審案時將繼續扮演關鍵角色。

紐時報導，首席大法官羅伯茲 (John Roberts)一個月前處於權力高峰，他在票數接近的爭議案件握有主導權；不過巴瑞特10月加入取代自由派已故大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)之位後，這表示首席大法官領導遲早將面臨考驗。

金斯柏在世時，羅伯茲與四名自由派大法官同意駁回路易斯安納州墮胎法、阻止撤回夢想生保障、拒在人口普查加入國籍問題並挽救可負擔健保法(ACA)；紐時指出，若當時巴瑞特為大法官，這些案件很可能遭翻轉。

這次暫時中止紐約州宗教限聚令，有別於金斯柏9月逝世前最高法院針對加州與內華達州類似案件的裁決；當時在羅伯茲支持下，最高法院以五比四票支持對宗教場所實施防疫禁令。

從最高法院25日的裁決來看，幾乎可預見巴瑞特在未來案件可望有舉足輕重的地位，她對宗教自由的支持也幾乎肯定有重大影響。

保守派的羅伯茲少有偏自由派的表決，但他常說最高法院不是政治組織；紐時指出，最高法院新形成的堅固保守派多數可能傳遞不同訊息，意即最高法院將變得更複雜，裁決結果更難預料。

大法官25日公布六份意見書，有些異常挖苦，尤其是川普提名的大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)，戈薩奇針對羅伯茲傾向找科學專家諮詢公衛防疫的看法，他強調「憲法遭攻擊時，我們不能就地避難。」

多數意見書未署名，但法律寫作權威古伯曼(Ross Guberman)從用詞與巴瑞特過去意見書判斷，懷疑主要作者是巴瑞特；紐時報導，未署名意見書語氣溫和謹慎，這也是巴瑞特司法書的特色。