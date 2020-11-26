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毒品、女色、黑手黨…上帝之手 爭議纏身

編譯林梅婕／綜合25日電
馬拉度納於2008年5月在法國玩球時的恣態，「球王」馬拉度納曾率阿根廷足球國家隊奪得世界杯冠軍，他於25日去世，享年60歲。(美聯社)
馬拉度納於2008年5月在法國玩球時的恣態，「球王」馬拉度納曾率阿根廷足球國家隊奪得世界杯冠軍，他於25日去世，享年60歲。(美聯社)

擁有阿根廷球王之稱的馬拉度納(Diego Maradona)心臟病發辭世震驚全球，他的一生周旋於毒品、肥胖、女色和黑手黨之間，也使60歲的傳奇人生備受爭議。

在捷克的足球賽事中，球員悼念馬拉度納。「球王」馬拉度納曾率阿根廷足球國家隊奪得世...
在捷克的足球賽事中，球員悼念馬拉度納。「球王」馬拉度納曾率阿根廷足球國家隊奪得世界杯冠軍，他於25日去世，享年60歲。(美聯社)

稍早前才動過腦部手術

馬拉度納晚年身體狀況欠佳，尤其肥胖為他的身體帶來許多負擔；如同許多名人，他雖然盡享名譽的光環，但終其一生因藥物濫用與黑道掛勾多次進出法院，晚年則飽受病魔纏身；他本月稍早前才動過腦部手術，沒想到月底就離開人世，令人不勝唏噓。

1986年在墨西哥舉行的世足八強賽中，馬拉度納包辦全隊破網的兩球助阿根廷2比1力...
1986年在墨西哥舉行的世足八強賽中，馬拉度納包辦全隊破網的兩球助阿根廷2比1力克英格蘭隊。第一球即傳說中的「上帝之手」。圖為該場比賽馬拉度納的第2個進球，靠他鬼神般的盤球過人技術，帶球連續突破敵隊6人的防守破網，這球後來被國際足總選為「（20）世紀最佳進球」。(美聯社)

1986年墨西哥的世界杯八強賽中，馬拉度納代表阿根廷國家隊奪下冠軍，其中在與英格蘭國家隊交手的過程，他踢進關鍵的兩球；但第一球在賽後經慢動作分析，應該是以右手撥進而非頭錘頂進，當下卻被裁判誤判進球，賽後他以耐人尋味的口吻說道：「進球有些是靠頭，有些則是上帝的手」，從此之後獲得「上帝之手」的稱號。

馬拉度納10歲時加入阿根廷青年人(Argentinos Juniors)俱樂部所屬的「小洋葱隊」(Los Cebollitas)，率隊在同級別聯賽中踢出136場的不敗紀錄，當時被封為「黃金男孩」(原文：El Pibe de Oro)。

1984年他與青梅竹馬克勞蒂雅‧維拉法尼(Claudia Villafañe)結婚，兩人育有兩女。

阿根廷一代球王馬拉度納25日因心臟病發的消息傳出後，阿根廷和那不勒斯大批球迷湧到...
阿根廷一代球王馬拉度納25日因心臟病發的消息傳出後，阿根廷和那不勒斯大批球迷湧到街頭，向他們的英雄致敬。(Getty Images)

儘管早年功成名就，1983年他在巴塞隆納染上古柯鹼，使得他在1980年代期間沉迷於毒癮；1984年他轉投入義甲拿坡里，為該隊拿下首次的義甲冠軍，卻自此受到毒癮催殘，足球生涯開始走下坡。

根據紐約郵報(New York Post)報導，馬拉度納曾加入義大利黑手黨組織Camorra，提供他在歐洲期間的庇護；在他與黑道廝混的日子，他過著紙醉金迷的生活，同時和其他多名女性有染。

阿根廷一代球王馬拉度納(右)一生備受爭議，並被指涉毒、涉黑手黨。圖為他1994年...
阿根廷一代球王馬拉度納(右)一生備受爭議，並被指涉毒、涉黑手黨。圖為他1994年6月25日的一場比賽中，被帶去作臨時藥檢。 (美聯社)

體重曾一度來到280磅

1991年1月馬拉度納因召妓來的妓女身上裝有警方竊聽器，被以持有古柯鹼及販毒等罪名起訴；同年4月他的血液被驗出含有毒品成分，被禁賽15個月。

1994年美國世界杯，馬拉度納尿檢又呈陽性反應再度被禁賽，1997年10月他踢完最後一場球賽後正式退休；隔年與記者爆發衝突，並朝對方開槍，為此入獄服刑兩年又10個月。

馬拉度納在職涯晚年開始急劇增胖，體重曾一度來到280磅(135公斤)；2005年他到哥倫比亞進行胃繞道手術，減掉超過100磅的體重；2019年他為動疝氣手術再次入院；過世前因大腦的血塊動手術，健康狀況年年衰退，直到25日心臟病發在家中辭世。

心臟病 肥胖 義甲

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