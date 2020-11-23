專家籲感恩節不要旅遊 改戶外小型聚會

公衛專家表示，新冠肺炎疫情 影響下的感恩節，仍可在遵守防疫規範的前提下，維持慶祝傳統；但專家也明白，他們的建議宛如烤過頭的乾柴火雞。

專家建議人們在感恩節期間待在家，不要旅遊，若真的要齊聚慶祝，不妨在戶外進行，並限制賓客人數。

聯邦疾病防治中心(CDC )的假期防疫指南明確指出，疫情趨於惡化，家庭小聚會是「重要原因」。

CDC的指南除建議在戶外聚餐外，還鼓勵宴客主人限制賓客人數，且在行前告知慶祝計畫，減少食物準備區的人員；此外，「如果要共享食物，讓一個人來分配食物並使用一次性餐具，如塑膠餐盤等」。

CDC強烈建議，老人和重病的高風險族群應避免群聚。

華盛頓州衛生廳副廳長雷希‧費倫巴赫(Lacy Fehrenbach)則說，沒必要取消假期，與家人共處對健康也很重要。

不過，費倫巴赫仍不忘提醒，群聚的人愈多，病毒愈容易傳播，「就算是你認識或深愛的人，也有可能成為帶原傳播者」。

秋冬低溫讓新冠肺炎疫情再度回溫，人們紛紛利用創意的方式過節。

亞特蘭大營養顧問瑪麗莎‧摩爾(Marisa Moore)五年來首度部返回南加州與親戚團聚，她計畫利用視訊的方式並自己嘗試在家烤蘋果派；當用餐時間來臨，他們將互相比較擺盤樣式，「可能進行一整天」。

擔任健康照護員的奧加‧賈西亞(Olga Garcia)往年會在感恩節邀請全家人到家裡，一起做墨西哥 粽，但今年受疫情影響，她只好肩負烘焙與配送的重任。

61歲的賈西亞將開車在華盛頓州沿著20號州道，將熱騰騰的墨西哥粽分送給住在30哩沿線的親友；若此計畫順利進行，感恩節的用餐時刻，大家便能同步視訊開動。

加西亞說：「我們要聰明點，祈禱2021年不用在餐桌前再做一次瘋狂事。」