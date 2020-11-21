台美經濟對話 華府簽署備忘錄 約定「持續進行」

台美經濟繁榮夥伴對話昨在美登場，由台駐美代表蕭美琴(右)與美國在台協會執行理事藍鶯(左)簽署備忘錄，承諾後續對話，美國務次卿柯拉克(左二)及台經濟部次長陳正祺(右二)共同見證。(台駐美代表處提供)

「台美經濟繁榮夥伴對話」20日上午8時在華府四季酒店登場，雙方簽署未來持續對話的備忘錄（MOU）；被問到民主黨政府上台後是否能延續，台灣 經濟部次長陳正祺表示，台美簽名文件為基礎，即便是對未來政府也會持續，且美國 對台政策相當有連續性，一旦提出，不管哪個政黨執政，都會持續進行。

陳正祺也說，經濟對話不是貿易談判，分屬兩個不同平台，主管機關國務院 和美國貿易代表署(USTR)權責也不同，美台關係深化對貿易談判有正面影響，他不能透露與USTR溝通內容。

國務院次卿柯拉克（Keith Krach）和陳正祺舉行實體會議，對話聚焦供應鏈、5G與能源等，開幕式即簽署未來將持續對話的MOU。

台美經濟繁榮夥伴對話在華府四季酒店登場。(台駐美代表處提供)

受疫情影響，這場對話閉門舉行，陳正祺會後在雙橡園舉行記者會，說明成果；他表示，雙方簽署MOU確立對話機制化，美方提出「美台科技合作協定諮商」，未來將啟動工作小組對話，討論美台科技合作項目。

台美簽定對話機制常態化的MOU，適逢美國政黨輪替，是否會讓這場對話成為空前絕後的一場？陳正祺表示，台美雙方都在文件上簽名作為基礎，即便是對未來政府也會持續下去；陳正祺表示，美台科技合作協議諮商是美方提出，雙邊都表達了政治意願，後續談合作、推動政策，根據台美往來經驗，美國對台政策相當有連續性，一旦提出，不管哪個政黨執政，都會持續進行。

陳正祺表示，除了參與這場對話，他也在美國期間，與美國貿易代表署的官員視訊通話，雙方有溝通，並取得不對外透露內容的默契，不影響貿易談判進度。

陳正祺不證實也不否認與USTR的通話，是否觸及美豬及美牛進口台灣的議題；他說，這非這次台美對話的討論項目，會中雙方也無人提到中國對世界造成的挑戰；他說，這是美台加強雙邊關係，沒有針對任何第三國。

這次參與對話的美國官員，除柯拉克，還有國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、國務院婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）。

對話議題包括，科學與技術、供應鏈重組、5G網路、投資審查、基礎建設及能源、全球健康安全及婦女經濟賦權等。