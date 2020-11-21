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APEC登場 習近平：中國將積極考慮加入CPTPP

特派記者陳言喬／北京報導
亞太經濟合作會議領袖峰會20日在馬來西亞首都吉隆坡登場，峰會採視訊進行，中國國家主席習近平與會。(路透)
亞太經濟合作會議領袖峰會20日在馬來西亞首都吉隆坡登場，峰會採視訊進行，中國國家主席習近平與會。(路透)

中國國家主席習近平利用亞太經合組織(APEC)高峰論壇對抗美國的貿易保護主義，他於20日晚在北京以視訊方式出席APEC第27次領導人非正式會議致詞表示，中方歡迎區域全面經濟夥伴協定(RCEP)完成簽署，將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)。

習近平並提出堅持開放包容、堅持創新增長、互聯互通、合作共贏等四點倡議。他指出，今年，亞太經合組織的一項重要任務是開啟2020年後的合作願景，「我們達成了共建亞太共同體的目標。我們應該以此為新起點，開啟亞太合作新階段」。

他提出四點倡議，一是堅持開放包容。在平等相待基礎上開展合作，在相互尊重基礎上化解分歧，是亞太經濟發展繁榮的根本。「要繼續推進區域經濟一體化，早日建成亞太自由貿易區。中方歡迎區域全面經濟夥伴關係協定完成簽署，也將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定」。

二是堅持創新增長。數位經濟是全球未來的發展方向，創新是亞太經濟騰飛的翅膀。要充分發揮本地區人力資源廣、技術底子好、市場潛力大的特點，全面落實亞太經合組織互聯網和數位經濟路線圖，努力營造開放、公平、公正、非歧視的營商環境。中方提出倡議，推動各方分享數位技術抗疫和恢復經濟的經驗，為亞太經濟復甦注入新動力。

三是堅持互聯互通。要繼續推進落實亞太經合組織互聯互通藍圖，暢通人員、貨物、資金、資料安全有序流動，實現亞太地區無縫聯接。中方已經同印尼、韓國、新加坡等成員開通了疫情期間人員流動「快捷通道」，將繼續建設人員流動便利化網路，推動國際防疫健康資訊互認。

四是堅持合作共贏。亞太各成員發展高度互補，利益深度融合。亞太經濟合作從來不是零和博弈、你輸我贏的政治遊戲，而是相互成就、互利共贏的發展平台。要深化互信、包容、合作、共贏的亞太夥伴關係，做大亞太合作蛋糕，實現共同繁榮。

習近平表示，中方會毫無保留同各方分享防控疫情和救治經驗，向其他國家和國際組織提供力所能及幫助，以實際行動推動構建人類衛生健康共同體。

習近平 疫情 APEC

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