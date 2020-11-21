翻盤密西根州？川普碰了一鼻子灰

川普總統20日會晤密西根州州參議會多數黨主席薛基與眾議會議長查菲德，圖為兩名來客抵達白宮。(路透)

川普 總統20日繼續堅稱贏得大選，下午在白宮會晤密西根州州參議會多數黨主席薛基(Mike Shirkey)與眾議會議長查菲德(Lee Chatfield)，企圖阻止密州確認選舉結果；不過兩人告訴川普，他們未見足以改變選舉結果的資訊，將依法繼續執行選舉程序。

華爾街日報(WSJ)報導，川普企圖扭轉敗選結果，但20日接連遭遇重挫；喬治亞州下午確認民主黨總統當選人白登 以1萬2000多票些微領先拿下該州；同日密州兩名州議員告訴川普，他們沒見到足以推翻密州選舉結果的理由。

川普律師表示，川普擬阻止密州23日確認選舉結果，但密州州議員表示結果不變；川普法律團隊希望部分共和黨 掌控的州議會能指派選舉人，即便白登在這些州拿下更多選票，這些州的選舉人仍在12月選舉人團(Electoral College)投票時投給川普。

川普20日會晤薛基和查菲德後，兩名議員發出聯合聲明指出，他們「目前未獲任何改變密州選舉結果的資訊，身為州議會領袖，我們將依法遵守密州選人的正常程序，一如我們在選舉期間所言。」

華爾街日報報導，薛基和查菲德表示，他們趁該次會晤要求額外的聯邦經費，以協助密州對抗新冠肺炎；根據一名消息人士，兩名州議員也向總統說明密州選舉確認流程，川普並未施壓兩人以阻擋確認選舉結果。

白宮新聞發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)20日稍早表示，這次會面不會有川普競選團隊人員在場。一名共和黨全國委員會(RNC)官員表示，RNC主席隆娜．麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)並不在場。

共和黨資深選務律師金斯柏(Ben Ginsburg)表示，川普會晤密州議員，此舉實屬罕見，「試圖干涉一州選舉確認程序，這對候選人來說根本是前所未見，遑論現任總統…過去從未有類似情況。」

白登在密州以15萬6000票領先川普，密州與其他州近日將陸續確認選舉結果，賓州各郡截止日為23日，內華達州則為24日。