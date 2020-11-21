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川普二兒媳賴拉 傳有意進軍國會

記者顏伶如／綜合報導
川普總統的二兒媳婦賴拉‧川普，有意在北卡州參選國會參議員。(美聯社)
川普總統的二兒媳婦賴拉‧川普，有意在北卡州參選國會參議員。(美聯社)

川普總統的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)競選期間到各地助選並接受媒體訪問，為川普辯護不遺餘力，如今傳出有意在故鄉北卡羅來納州參選國會參議員；三名消息人士20日指出，在川普競選團隊擔任資深顧問的賴拉‧川普對友人透露，有意投入2022年的北卡國會參議員選舉。

現任共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員波爾(Richard Burr)原本處事低調，卻因為成為參院調查川普「通俄案」委員會主席而引起關注；波爾已表示任期屆滿將退休。

原本傳出也有意爭奪這個席位的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)20日宣布打消這個計畫；梅杜斯在被延攬進白宮前，是北卡州國會眾議員。

川普今年大選在北卡羅來納州勝出，但成績不如2016年，得票率只比民主黨候選人白登多1.3%；專家分析，開票結果反映原為「紅州」的北卡正在漸漸變藍，2022年參議員選舉將是後川普時期兩黨在北卡較力的首役。

賴拉‧川普參選將是繼川普之後，「川普」家族名號是否仍舊擁有政治實力的考驗。

38歲的賴拉曾為私人健身教練，2012至2016年間擔任電視節目「內幕消息」(Inside Edition)製作人。她在2014年與川普次子艾瑞克(Eric Trump)完婚，育有一雙兒女。

選舉期間與賴拉一起在各地跑行程的川普選舉顧問薛拉普(Mercedes Schlapp)形容：「她很有魅力，天生充滿政治細胞。」

薛拉普說，賴拉在北卡擁有地緣優勢，當地民眾都認識她，「她在大選期間全力以赴，所有決策過程都積極參與」。賴拉則未明確表示是否參選。

川普的政治光環將由誰接棒，頗受外界看好的對象是川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)；他與川普一樣大力宣揚網路陰謀論，深受力挺憲法第二修正案擁槍權的川粉喜愛，不過，他參選公職的機會不高。

消息人士指出，川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)仍未決定離開白宮後將舉家遷往新澤西州或佛州，也還沒決定是否參選。

川普 北卡羅來納州 參議員

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