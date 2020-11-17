川普任期倒數 網媒Axios：擬擴大對中強硬政策

川普總統計畫在任期尾聲推出一系列對中國強硬的政策，以鞏固自己的中國政策政績。圖為上海碼頭飄揚的美國國旗。(美聯社)

網媒Axios引述川普 政府高階官員表示，川普總統計畫在任期尾聲推出一系列對中國 強硬的政策，以鞏固自己的中國政策政績。但報導說，不要期待美國 對台灣有新的重大動作。

報導說，隨著中國加強威脅印度、香港和台灣，以及新冠病毒疫情導致全球第二波「封城」，川普試圖藉這一系列政策，讓民主黨總統當選人白登未來難以扭轉當前的中國政策路線。

報導指出，川普政府官員將對更多危害新疆、香港人權，以及威脅美國國安的中國公司、政府實體和官員祭出制裁或貿易限制，也將打擊中國在新疆「再教育營」的強迫勞動行為。

不過報導引述官員表示，不要期待美國會對台有新的重大動作，也不要期待美國關閉更多中國駐美領館。

報導引述白宮國家安全會議發言人尤約特表示，除非中國改變路線，成為更負責任的國際成員，否則未來的美國總統若要改變川普的「歷史性舉措」，將是「政治自殺」。

報導也指出，美國高階官員正在討論，將增列國防部所列出的中共解放軍相關企業名單。川普日前頒布行政命令，禁止美國企業與個人投資名單中的31家中國企業，包括華為、海康威視等。

另外，美國官員鎖定中國漁業日益嚴重的強迫勞動問題。報導指出，這並非單純的人權議題，也涉及中國在攸關地緣政治的漁業上比對手更具競爭優勢。

報導還引述另一名高階官員說，川普政府不斷尋求讓更多鷹派的中國專家成為政府各部門的高層。

路透16日引述消息人士說，川普在任期結束前，將任命曾在維州競選參議員失利的國際貿易律師、川普的鐵桿支持者Corey Stewart擔任商務部副助理部長，負責推動對中強硬政策。

報導說，白登的交接團隊婉拒絕評論上述報導。

另據國務卿龐培歐的首席中國政策和規畫顧問余茂春16日對「美國之音」說，即使白登入主白宮，川普對中政策的主要理念和操作方式將難以逆轉，因為「中共每天都在證明我們這些重新認識的理念是正確的」。