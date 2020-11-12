阿拉斯加州蘇利文連任 共和黨拿參院50席

共和黨籍現任參議員蘇利文(Dan Sullivan)連任阿拉斯加州聯邦參議員。(美聯社)

競爭激烈的阿拉斯加州 聯邦參議員 選舉，計票結果11日上午趨於明朗，共和黨 籍現任參議員蘇利文(Dan Sullivan)擊敗骨外科醫師葛羅斯(Al Gross)而連任，讓共和黨在參院取得具有多數指標意義的50個席次，下一個關注焦點是進入第二輪選舉的喬治亞州國會參議員兩席次。

截至11日晚，已經完成75%計票的情況下，蘇利文得票14萬9669張、得票率57.5%，領先葛羅斯的9萬7608票、得票率37.5%。

蘇利文2014年首度當選阿拉斯加州聯邦參議員迄今，葛羅斯在選舉期間展現強勁募款實力，但最後仍敗北。美聯社報導，10月中的最終財務揭露顯示，葛羅斯募得1690萬元，蘇利文則僅募得980萬元。

蘇利文在競選期間強調他對阿拉斯加的貢獻，並試圖將獲得民主黨支持的獨立候選人葛羅斯描繪成極左自由派人士；葛羅斯則抨擊蘇利文在華府的表現，強調自身醫學背景將為選民在新冠肺炎肆虐期間，帶來更好且可負擔的醫療保險。

共和黨參院全國委員會(National Republican Senatorial Committee)主席、印第安納州參議員楊恩(Todd Young)恭賀蘇利文連任，形容他是支持該州獨特需求的人。

蘇利文的勝出，使得共和黨在參院已經湊足50席，民主黨目前則拿下48席。根據憲法規定，如果參院投票出現50票對50票平手，將由身兼參院主席的副總統投下關鍵票。

大選日11月3日結束，但阿拉斯加州規定10日才會計算通訊投票，使得開票結果較其他州還晚出爐。大選日過後，葛羅斯曾對媒體表示，一旦通訊投票開始計算，勝選機會很高。

進入第二輪選舉的喬治亞州參議員席次將於明年1月投票，共和黨籍現任參議員普度(David Perdue)面對民主黨籍候選人奧薩夫(Jon Ossoff)的挑戰，另一席則是因為前任參議員退休空缺而遞補的現任共和黨參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，她的對手是民主黨籍民權領袖兼牧師沃諾克(Raphael Warnock)。