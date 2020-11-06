參院控制權 或由喬州參議員複選決定

喬治亞州聯邦參議員共和黨候選人洛夫勒(Kelly Loeffler)。(美聯社)

參院選戰5日陷入膠著，目前兩黨在參院各得48席，但北卡羅來納州和阿拉斯加州參議員依舊懸而未決，喬治亞州可能得在明年1月進行複選，此後才可能確定參院由哪個政黨掌控；眾院 計票也尚未結束，目前民主黨 以209票比193票保持領先，預計最終將無法以目前的優勢，掌控未來兩年的眾院。

目前尚有許多選票尚未計算完畢，參院尚有四席未開出，眾院則有33席。

路透5日報導，參院最終將落入共和黨 或民主黨之手，可能要到2021年1月5日喬治亞兩場複選才能得知結果；喬治亞州共和黨聯邦參議員普度(David Perdue)和民主黨挑戰者阿薩夫(Jon Ossoff)之戰陷入拉鋸，目前喬州選務人員尚未宣布複選。

根據喬州州法，喬州若無單一候選人在11月選舉得票逾半，得票前兩名者將在1月5日進行複選。

艾迪生媒體研究機構(Edison Research)指出，根據98%開票結果，70歲的普度領先拿下50%選票，33歲媒體人出身的阿薩夫47.7%，而自由意志黨候選人哈澤爾(Shane Hazel)拿下2.3%。

普度和阿薩夫都充滿信心；普度競選主任弗萊(Ben Fry)在聲明指出：「若計算所有選票後需要延長選戰，我們已準備好，我們終將獲勝。」阿薩夫競選團隊也預測，1月若有複選，喬州選民將送阿薩夫將進參院。

除此之外，喬州聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler，共和黨)在特別選舉落後民主黨強將、牧師瓦爾那克(Raphael Warnock)，兩人得票均未達50%，將在1月再次對決。

紐約時報報導，北卡州5日晚間開出94%選票，尋求第二任的共和黨聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)得票48.7%，民主黨挑戰者坎尼漢(Cal Cunningham)得票46.9%；選情緊張，結果也可能左右參院多數。

共和黨也自信可以拿下阿拉斯加州，根據紐時追蹤目前56%的開票結果，共和黨聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan)拿下62.9%票數，無黨籍挑戰者格羅斯(Al Gross)則拿下31.8%。

共和黨參議員接連擊退民主黨挑戰者，雖然民主黨尚有些許機會以些微差距拿下參院，但選舉夜仍一片愁雲慘霧。

民主黨可望拿下眾院，但可能失去幾個席次；國家廣播公司(NBC)報導，許多民主黨人在2018年翻轉共和黨眾議員的席次，但今年選舉又再度讓出。

根據NBC，截至5日晚間尚有33個眾院席次未開出；選舉預測師認為，民主黨有機會再掌眾院兩年，但難以維持目前232票比197票的多數。根據紐時，共和黨翻轉八個眾院席次，民主黨人翻轉兩席。

若民主黨拿下眾院但維持低於舊眾院的多數席次；美聯社分析，未來民主黨眾院可能更難通過部分議案，共和黨則更容易推翻民主黨提案。