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移民局證實：職業移民拿綠卡 可能因疫免面試

記者洪群超／紐約報導
受新冠疫情影響，USCIS免除部分職業移民面試要求，但移民案件處理時間普遍被拉長。（記者洪群超／攝影）
受新冠疫情影響，USCIS免除部分職業移民面試要求，但移民案件處理時間普遍被拉長。（記者洪群超／攝影）

川普總統上台後頒布新行政令，從2017年10月起要求職業移民全部須面試，但從6月4日美國公民及移民服務局(USCIS)在新冠疫情關閉近三個月後重新辦公起，愈來愈多第二優先(EB-2)和第三優先(EB-3)的職業移民申請者未面試就直接獲發綠卡；移民局日前證實，因疫情緣故，職業移民確實有豁免面試的可能，但境內調整身分的婚姻綠卡仍須面試。

職業移民面試原本僅為抽查，只有極小部分申請者需要面試，但川普上台後簽署總統行政令，從2017年10月開始所有職業移民必須面試，導致職業移民綠卡處理速度嚴重滯後；而今年3月美國新冠肺炎疫情開始，移民局從3月中旬關門至6月4日，期間所有移民面試全部取消，疫情也導致其收入大減，甚至一度有四分之三雇員面臨放無薪假的窘境，案件積壓問題日益嚴重。

移民局服務監察辦公室（移民局Ombudsman）日前就移民局的運營經費短缺問題舉行電話說明會，由該局代表說明對移民案件處理及該局正常運營的影響。

移民局與會代表指出，該局和其他聯邦機構不一樣，97%的運作資金來自各類移民服務申請者繳納的費用，而今年因疫情，大量簽證和綠卡申請停辦，使其收入下降一半，雖然8月最終避免了四分之三雇員放無薪假，但招聘凍結至少持續到今年底，且明年很可能仍無法新增人手。

該局代表指出，移民局近年來連年虧損，疫情之前的收入就已無法達到收支平衡，現有的收費標準至少需再調漲20%，才有可能彌補其運營所需資金；然而，每次移民局宣布要調漲費用，就會在漲價前引發大量集中遞交申請，這讓該局各類移民案件積壓問題日益嚴重，現有人手嚴重不足，但又沒有資金新雇員工。

很多移民律師及綠卡申請者發現，近期不少職業移民申請被免除面試，直接獲發綠卡，移民局代表證實這的確不是個案，「因為新冠疫情的影響，EB-2和EB-3類職業移民申請現在可能免除面試」，但婚姻綠卡則照舊需面試，不存在豁免的可能。

該局代表也說，如今疫情未結束，移民局各地辦公室雖然重開，但需遵守社交距離等防疫準則，無法依照原先的正常速度處理各類案件，處理時常比疫情之前都有延長，希望民眾耐心等待。

移民局 面試 疫情

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