土耳其購置俄製防空系統 美批違反北約同盟協議

土耳其購置測試俄製「S-400防空系統」，美國嚴詞譴責。(歐新社)

美國 23日嚴詞譴責土耳其購置俄羅斯製造的防空武器系統，聲稱土國此舉違反「北大西洋公約同盟協議」，加深兩國間的歧異，讓北約會員國之間共禦外侮的國防安全承諾面臨重大考驗。

土耳其總統厄多安證實，土耳其已於10月16日測試完畢俄製「S-400防空系統」，並回嗆美國無權干涉，「我們不會向美國請示。」

美國國防部發言人賀夫曼(Jonathan Hoffman)說，如果S-400系統布置完成，土耳其就違背它作為美國及北約盟邦的承諾。國務院 也說，土國測試俄製武器，顯然是「錯誤的一步」，美國「不能接受」。

國務院發言人奧塔古斯(Morgan Ortagus)警告土耳其，該武器系統不應「戰備化」，「如果土國啟動該系統，對美土兩國的國防安全關係，將造成嚴重後果。」

幾個月來，美國不斷警告土耳其，如果啟用S-400系統，美國將依對抗敵國的法律制裁土國。

美國對俄製防空武器安裝在土國境內至表關切，有兩大原因：技術層面，土國可運用這套防空系統收集美國F-35隱形飛機的資料，交給俄國 ；外交層面，這對北約是一大侮辱，也違反北約會員盡量減少俄製武器的承諾。土耳其是北約成員。

2019年土耳其開始接受S-400系統之後，美國就不讓土國參加F-35設置計畫。土國本來已經在生產F-35零件，準備購買100架，川普提出條件，只要土國不啟動S-400，購買美製尖端戰機一事，就可繼續進行。

但厄多安似乎鐵了心，他23日說，「我們將繼續走自己的路。」

土國與四鄰如伊朗、伊拉克和敘利亞常有糾紛，一直希望增強防空力量；它說，因為美國不肯賣它愛國者飛彈系統，它不得已求助於俄國。

土耳其說，俄製S-400不但效能好，俄國也肯和它合作生產，並答應技術轉移，這符合土國國防自主的長期目標。

愛國者系統製造商有專利問題，美國政府則有安全疑慮，不肯轉移技術，土國才轉向俄國。