聯合國10年伊朗禁武令失效 伊可購買武器、自產軍火可售外國

聯合國對伊朗實施的武器禁運18日解除，理論上可購買武器，以升級其可倒退回1979年的老舊武器系統，還可把自產的軍火銷售到國外。(美聯社)

聯合國對伊朗 實施長達十年制裁，不准德黑蘭當局向外國購買坦克、戰機等武器的禁令，因伊朗遵守與各國締結的核子協議，故儘管美國 抗議，堅稱仍該制裁下去，該禁令18日起屆期失效。

美聯社18日報導，伊朗雖說並無「大肆採買」計畫，但現在開始，德黑蘭當局理論上可以購買武器，以升級其可倒退回1979年的老舊軍武系統，另可以把自產的軍火銷售到國外。

只是在實務上，伊朗的經濟仍因美國的廣泛制裁而凋蔽，同時，其他國家也害怕遭到美國的金融報復而避免向伊朗買賣軍武。川普 政府已警告，任何向伊朗買賣武器之舉必遭處罰。

德黑蘭當局宣稱，聯合國制裁失效是「國際社會重大的一天，得反抗美國政權的千方百計。」

川普政府同一時間則說，所謂的屆期失效仍有討論餘地，因為川普政府2018年撤出與伊朗的核子協議時，已重新實施聯合國對伊朗的一切制裁，包括武器禁運。只是川普政府的說法，世界各國置若罔聞。

伊朗外長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)在推特發文說，「今天起，伊朗國防與全世界正常化，代表多邊主義及中東地區和平安全的一大勝利」。

美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)則在書面聲明中斷然否認制裁失效，他表示，「美國準備動用國內權力，制裁任何個別人或單位，只要他們具體供應、銷售或轉移傳統軍事武器給伊朗，或向伊朗購買；另外，提供技術訓練、金融服務協助，及其他有關軍火銷售者，也一體適用。」

18日的武器禁運失效，代表美國9月決定推動自稱的「國際快速重返」制裁伊朗，遭逢直接失敗。美國試圖叫聯合國安全理事會延長禁運，但15成員國裡只有一個支持，叫美國嘗到難堪挫折。安理會其他成員國表示，自川普撤出核子協議開始，便喪失權利及立場，無法啟動「快速重返」制裁伊朗。