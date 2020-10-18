美要關孔子學院 中批蓄意破壞兩國人文交流

美國政府將孔子學院指定為中國駐外使團後，日前進而要求全部關閉；圖為學生參觀孔子學院。(Getty Images)

國務卿龐培歐要求年底前關停在美國 的所有孔子學院和孔子課堂，中國 外交部新聞發言人趙立堅 表示，這是蓄意破壞中美人文和教育交流合作，嚴重違背兩國民意；如果美方這樣做，中方保留進一步作出反應的權利。

中國外交部沒有說明會做出哪些反應；趙立堅16日在例行記者會上表示，「美方個別政客應摒棄冷戰零和博弈思維，立即糾正錯誤，停止將有關教育交流項目政治化，停止干擾中美之間正常的人文交流，停止損害中美之間的互信與合作。美方的做法，必將遭到美國有識之士的堅決抵制。」

美國全國學者協會主席伍德(Peter Wyatt Wood)對美國之音表示，孔子學院不僅是中共的「軟實力」工具， 也是情報收集和竊取知識產權的中心，一些監視在美留學生的人們的基地，以及中國利益代理人的招募中心。

喬治亞州的埃默里大學(Emory University)以電子郵件回覆美國之音稱，在2021年11月諒解備忘錄(Memorandum of Understanding)到期後，將不再與亞特蘭大孔子學院續約；該孔子學院的合作機構是中國的南京大學；埃默里大學在聲明中說，這一決定並不會降低與中國合作的興趣。

龐培歐也表示，對於那些持美國簽證、代表中國參與孔子學院運作的人士，美方也尋求讓他們無法再進入美國課堂。此前在8月，川普政府已宣布將孔子學院美國中心註冊為外交使團。

趙立堅還說，孔子學院是幫助各國人民學習中文、了解中國、加強中國與各國人文交流的橋梁和紐帶。長期以來，美國孔子學院都是大學自願申請，中美大學本著「相互尊重、友好協商、平等互利」的原則合作成立的，其運作管理公開透明，嚴格遵守當地法律，恪守大學各項規范，為促進中美人文交流做出了積極貢獻，受到所在大學和美國人民的廣泛歡迎。