我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

美要關孔子學院 中批蓄意破壞兩國人文交流

編譯中心╱綜合17日電
美國政府將孔子學院指定為中國駐外使團後，日前進而要求全部關閉；圖為學生參觀孔子學院。(Getty Images)
美國政府將孔子學院指定為中國駐外使團後，日前進而要求全部關閉；圖為學生參觀孔子學院。(Getty Images)

國務卿龐培歐要求年底前關停在美國的所有孔子學院和孔子課堂，中國外交部新聞發言人趙立堅表示，這是蓄意破壞中美人文和教育交流合作，嚴重違背兩國民意；如果美方這樣做，中方保留進一步作出反應的權利。

中國外交部沒有說明會做出哪些反應；趙立堅16日在例行記者會上表示，「美方個別政客應摒棄冷戰零和博弈思維，立即糾正錯誤，停止將有關教育交流項目政治化，停止干擾中美之間正常的人文交流，停止損害中美之間的互信與合作。美方的做法，必將遭到美國有識之士的堅決抵制。」

美國全國學者協會主席伍德(Peter Wyatt Wood)對美國之音表示，孔子學院不僅是中共的「軟實力」工具， 也是情報收集和竊取知識產權的中心，一些監視在美留學生的人們的基地，以及中國利益代理人的招募中心。

喬治亞州的埃默里大學(Emory University)以電子郵件回覆美國之音稱，在2021年11月諒解備忘錄(Memorandum of Understanding)到期後，將不再與亞特蘭大孔子學院續約；該孔子學院的合作機構是中國的南京大學；埃默里大學在聲明中說，這一決定並不會降低與中國合作的興趣。

龐培歐也表示，對於那些持美國簽證、代表中國參與孔子學院運作的人士，美方也尋求讓他們無法再進入美國課堂。此前在8月，川普政府已宣布將孔子學院美國中心註冊為外交使團。

趙立堅還說，孔子學院是幫助各國人民學習中文、了解中國、加強中國與各國人文交流的橋梁和紐帶。長期以來，美國孔子學院都是大學自願申請，中美大學本著「相互尊重、友好協商、平等互利」的原則合作成立的，其運作管理公開透明，嚴格遵守當地法律，恪守大學各項規范，為促進中美人文交流做出了積極貢獻，受到所在大學和美國人民的廣泛歡迎。

美國 中國 趙立堅

上一則

川普造勢口誤 馬克宏從法國總統變總理

下一則

美大選詐騙激增 FBI：小心假選民登記騙個資

延伸閱讀

「中共宣傳組織」 龐培歐要求孔子學院年底前全關

「中共宣傳組織」 龐培歐要求孔子學院年底前全關
龐培歐任命西藏事務官 中斥政治操弄

龐培歐任命西藏事務官 中斥政治操弄
「全美孔子學院年底前關閉」 龐培歐：從幼稚園到大學 每校都要關

「全美孔子學院年底前關閉」 龐培歐：從幼稚園到大學 每校都要關

龐培歐點名林鄭月娥等10高官 下一步制裁金融機構

龐培歐點名林鄭月娥等10高官 下一步制裁金融機構

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診逾804萬 加州破87萬

2020-10-17 04:00
紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25
川普總統染疫後第一場戶外大型造勢競選，12日傍晚在中佛州大城奧蘭多市史丹福國際機場機棚舉行。(路透)

「紐約、加州下地獄」川普佛州拉票 1天發推51次

2020-10-12 21:16
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
紐約郵報爆料，指白登(左)在副總統任內，經兒子杭特(右)介紹認識烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管，且對烏克蘭政府施壓；紐約郵報這篇報導，遭臉書以缺乏證據，限制分享。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

紐郵爆白登與兒「電郵門」 臉書推特限制分享 川普開罵

2020-10-14 23:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民