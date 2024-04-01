防中侵台 日本強化「與那國島」防禦力

日本陸上自衛隊在與那國島高地設立的海岸監視雷達設施。（路透）

日本 計畫迅速提升南西諸島防禦能力，距離台灣僅110公里的與那國島成為日方計畫第一線，專家指出，這是因為中國解放軍 如進犯台灣，日本離島將無法置身事外。

「日經亞洲」報導，隨著台海局勢日益緊張，日本開始部署新的軍事單位到這些島嶼上，或是擴建島上基地。

今年3月，由約50人組成的新單位開始在與那國島陸上自衛隊基地作業，這支部隊負責電子作戰，亦即參與攔截敵方通訊、干擾雷達等任務。

與那國島基地成立於2016年，防衛省除計畫盡快部署地對空飛彈至當地，還有意取得鄰近土地，讓基地面積擴增至目前的1.6倍。

日本另於2019年在宮古島、2023年在石垣島開設基地，並派出飛彈部隊進駐。兩座島嶼都在台灣附近。

位於與那國島東方130公里的石垣島基地才運作一年，已有擴建計畫。防衛省未透露擴建規模，但正在協商買地。另一防衛省官員告訴日經亞洲：「擴建的基地將用於訓練等目的。」

宮古島方面，預計2025年3月底前會有一支電子作戰部隊進駐當地。

名防衛省官員說，採取這些行動的背後牽涉到「戰後最為嚴峻且複雜的安全環境」。這名防衛省官員拒絕評論設置基地的目的。

中方船艦持續侵入日本領海，2022年8月美國時任眾院 議長裴洛西訪台後，解放軍展開圍台軍演發射彈道飛彈，五枚落入日本專屬經濟區。專家表示，日方設在島上的基地，是在為解放軍可能入侵台灣作準備。

東京大學教授松田康博說：「中國若要攻台，很可能會攻擊旁邊的日本島嶼。如果島上沒有基地，或是日本防禦力虛弱，中國將試圖加以占領並用來從事軍事行動。」

東京智庫「亞太倡議」資深研究員小木洋人說：「中國的部隊可能會從台灣東北、東南或太平洋側侵台，如果是這樣，這些日本島嶼將落入中國行動的範圍內。」