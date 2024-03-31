取代人力難且貴 企業想引進生成式AI挑戰多

儘管據預測未來10年內AI將取代目前的八成行業，但企業使用時仍十分慎重。(路透)

隨著人工智慧(AI )技術日新月異，大型企業紛紛研究引進AI技術取代人力的可能性，不過現階段仍有技術上的難度，而且所費不貲。

華爾街 日報(WSJ)報導，科技巨頭思科系統(Cisco Systems)有主管和新進員工發生溝通障礙，人事部門取得兩人同意後將雙方對話紀錄交給AI分析處理，果然發現箇中原因，人力資源高階主管卡蘇達斯(Francine Katsoudas)坦言：「我頓時『啊哈』，豁然開朗。」

報導指出，如思科般向「生成式AI」(Gen AI)尋求解決之道的大企業愈來愈多，摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)曾預言，透過AI技術協助，未來員工每周只需工作三天半。

創投公司Khosla Ventures創辦人科斯拉(Vinod Khosla)去年也樂觀預估，未來10年內AI將取代「目前的八成行業」。

生命科學企業Thermo Fisher Scientific執行長(Marc Casper)也指出：「AI技術對於人類與技術的互動關係，將帶來破壞性的影響。」該公司向行銷公司推廣生成式AI撰寫廣告文案的新技術。

根據麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute)研究發現，只要善用生成式AI等人工技術，至2030年前，將有三成工作時間可以全面自動化。

不過企業全面引進AI等人工技術仍有包括法律與成本諸多挑戰，許多企業內部數據雜亂無章，無法直接使用AI技術，全面更新花費不貲。

而且最大的障礙還是人，去年好萊塢演員和編劇工會發動大罷工，即全面抵制AI技術，還有訓練員工使用AI工作也需要時間。

科技公司Salesforce主管辛恩(Clara Shih)直言：「執行長、董事會和管理團隊知道AI是一回事，但要真正達標，需要每個員工投入，這才是最困難的部分。」

晶片大廠高通(Qualcomm)為了在抖音(TikTok)等社交媒體行銷，首席行銷長麥奎爾(Don McGuire)在墨西哥 首都墨西哥城(Mexico City)成立Gen AI創意工作室，工作效率可望提高25%-50%並大幅減少人力需求。

麥奎爾表示：「我要擴大手上的資源，雖然由員工組成，但技術仍基於Gen AI。」