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防機密外洩 眾院禁國會使用AI助理Copilot

編譯俞仲慈／綜合30日電
微軟的AI助理Copilot雖具整合功能，但聯邦眾院29日下令禁止國會工作人員使用Copilot，以防敏感資料外洩。(美聯社)
微軟的AI助理Copilot雖具整合功能，但聯邦眾院29日下令禁止國會工作人員使用Copilot，以防敏感資料外洩。(美聯社)

生成式AI技術問世以來備受企業關注，其中微軟的AI助理Copilot因具整合功能，被視為提升企業生產力的利器，不過聯邦眾院29日下令禁止國會工作人員使用Copilot，以防敏感資料外洩。

據新聞網站Axios報道，聯邦眾院行政長司平多(Catherine L Szpindor)公布一份準則中表示：「國會資安部門認為使用微軟Copilot AI助理可能導致眾院敏感資料洩露給未經核准的雲端服務，因此禁止國會工作人員使用此工具。」她並強調Copilot「將從所有眾院Windows系統移除並加以封鎖」。

微軟希望盡快推出政府版AI助理以化解國會疑慮，發言人表示：「我們深知政府單位對於資安有更高的要求，這就是我們宣布Copilot研發進展的原因，我們正在開發符合政府資安標準的AI工具，預計今年稍後推出。」

眾院行政長辦公室(Chief Administrative Office，CAO)表示，該準則主要是針對「商業版本」，「等政府版本推出時，將再次評估並可能允許使用Copilot，但前提條件是符合資安標準」，目前微軟已公布Copilot免費版和付費版以及針對企業使用的多種付費版本。

根據報導，Copilot可以作為獨立的聊天機器人，透過網路和行動裝置使用，付費版本還可以直接連接Word、Excel、Outlook以及PowerPoint等Office系統使用。

去年四位跨黨派聯邦參議員共同提出立法，禁止使用AI技術偽造總統候選人政治廣告，避免影響年底的大選選情；去年6月，眾院已限制國會工作人員使用聊天機器人ChatGPT範圍，僅允許有限使用付費訂閱版並禁用免費版。

微軟的AI助理Copilot因具整合功能，但聯邦眾院29日下令禁止國會工作人員使...
微軟的AI助理Copilot因具整合功能，但聯邦眾院29日下令禁止國會工作人員使用Copilot，以防敏感資料外洩。圖為一些AI筆電已搭載Copilot鍵。(本報檔案照)

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