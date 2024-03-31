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AI假資訊威脅大選 喜萊莉．柯林頓籲聯邦監管

編譯廖振堯／綜合30日電
前國務卿、2016年總統候選人喜萊莉‧柯林頓表示擔心AI生成並傳播的虛假資訊可能會威脅到今年底的總統大選。(美聯社)
前國務卿、2016年總統候選人喜萊莉‧柯林頓表示擔心AI生成並傳播的虛假資訊可能會威脅到今年底的總統大選。(美聯社)

在人工智慧(AI)熱潮中，如何杜絕假訊息、圖像及影音將是2024年總統大選的首要挑戰；前國務卿、2016年總統候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)及選務官員皆表示，他們擔心AI生成並傳播的虛假資訊可能會威脅到今年底的總統大選。

華盛頓郵報報導，柯林頓28日在紐約哥倫比亞大學主辦的AI如何影響大選會議上直言：「不擔心AI的人，都是沒注意局勢的人。」她並說儘管可能只有極少數人在世界某處「縱火」，但演算法將助長火勢，每個人都可能會遭燒傷。

柯林頓認為俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)等外國勢力可能會利用AI干預美國和其他地方的選舉。她提到2016年大選前普亭便在臉書(Facebook)、推特、Snapchat上散布所謂「柯林頓的可怕事蹟」，試圖削弱她的影響力。先前參院一份兩黨報告認為俄羅斯干預2016年大選以幫助川普當選，但遭俄羅斯否認。

柯林頓表示，她認為沒有人理解發生什麼事，當時她不明白、她的競選團隊也不明白。「所謂的暗網(dark web)充滿了各種迷因(meme)、故事和影片，以各種惹人厭的方式描繪我…那時他們的手段技術成分很低，但我們現在談論的是科技的飛躍。」

聯邦通訊委員會(FCC)已採取行動打擊自動語音電話及簡訊，上個月禁止在未經請求同意的自動語音電話中使用AI生成人聲。柯林頓和其他與會的領導人表示，他們希望推出AI和選舉方面某種形式的聯邦監管。目前聯邦法律沒有禁止AI生成內容，密西根州是少數幾個有法律限制AI影響選民的州。

亞馬遜、谷歌、微軟、OpenAI等近20幾家科技公司上個月簽署了一項協議，承諾「預防」AI產生、傳播選舉相關的假訊息，但沒有承諾「禁止」這類內容。出席這項活動的科技高層表示，正努力追蹤和識別惡意使用AI帶來的風險。

AI 柯林頓 俄羅斯

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