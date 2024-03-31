女子肖像遭AI深偽置入在性障礙藥物廣告 無法可管

流行天后泰勒絲的肖像多次遭不法集團用AI深偽技術合成冒用，化身為廣告代言人。(美聯社)

人工智慧(AI )深偽技術真假難辨，冒用情況日益嚴重，不但許多名人受害，連一般人的肖像也被冒用置入廣告，偏偏法律無法協助受害者討回公道。

27歲的米雪兒·詹斯(Michel Janse)是個網紅，經常和網友分享旅行、居家裝潢與婚禮策畫等資訊，不過當詹斯和新婚丈夫到緬因州度蜜月時，意外接獲粉絲通知，YouTube推銷性功能障礙藥物的廣告冒用她的肖像。

廣告係竊取詹斯以前在網路上分享的影片，經過AI深偽技術合成，假詹斯穿上詹斯的真衣服、出現在詹斯的真臥室，編造她有一位性功能障礙的伴侶，然後假詹斯對著鏡頭說：「麥可多年來始終難以勃起，而且陰莖短小。」

據華盛頓郵報(Washington Post)報導，包括流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)、女藝人凱莉克萊森(Kelly Clarkson)、奧斯卡影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)等人的肖像均曾遭不法集團冒用，化身為廣告代言人。深偽技術成本低廉，防不勝防。

協助篩檢深偽訊息的Reality Defender聯合創辦人柯曼(Ben Colman)直言：「但凡語音、影像或照片對外公開，即使只有數秒仍可輕易被複製、改造或全部編造。」

而且受害人往往並不知情，以賓州大學20歲學生洛伊克(Olga Loiek)為例，她去年底在中國社群媒體「小紅書」看到某段影片有個女孩的外表、聲音幾乎和自己一模一樣，說著流利中文，但在烏克蘭出生長大的洛伊克根本不懂中文。

假洛伊克甚至站在克里姆林宮前讚揚俄羅斯總統普亭，令她非常憤怒：「我覺得自己受到極大侵犯，這顯然是我此生絕對不會做的事。」

不過針對AI深偽技術的濫用，執法單位既無經費、也沒有專人處理，現階段國會也沒有針對打擊「深偽」的立法，儘管國內已有30多州議會推動相關法案，但多數都是針對政治廣告或未經同意的色情內容。

維吉尼亞大學(University of Virginia)教授希特倫(Danielle Citron)早在2018年就提出警訊並預告下一波受害者將是一般女性。

去年夏天，北卡羅來納州 46歲的卡莉·威廉斯(Carrie Williams)接獲老友轉發的截圖，才知道自己出現在討論男性性器官尺寸的廣告裡，讓她大吃一驚，擔心被19歲的兒子發現：「我從來沒有想過自己的肖像會被冒用，我只是北卡州一位忙著生活的普通媽媽。」