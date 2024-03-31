我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

女子肖像遭AI深偽置入在性障礙藥物廣告 無法可管

編譯俞仲慈／綜合30日電
流行天后泰勒絲的肖像多次遭不法集團用AI深偽技術合成冒用，化身為廣告代言人。(美聯社)
流行天后泰勒絲的肖像多次遭不法集團用AI深偽技術合成冒用，化身為廣告代言人。(美聯社)

人工智慧(AI)深偽技術真假難辨，冒用情況日益嚴重，不但許多名人受害，連一般人的肖像也被冒用置入廣告，偏偏法律無法協助受害者討回公道。

27歲的米雪兒·詹斯(Michel Janse)是個網紅，經常和網友分享旅行、居家裝潢與婚禮策畫等資訊，不過當詹斯和新婚丈夫到緬因州度蜜月時，意外接獲粉絲通知，YouTube推銷性功能障礙藥物的廣告冒用她的肖像。

廣告係竊取詹斯以前在網路上分享的影片，經過AI深偽技術合成，假詹斯穿上詹斯的真衣服、出現在詹斯的真臥室，編造她有一位性功能障礙的伴侶，然後假詹斯對著鏡頭說：「麥可多年來始終難以勃起，而且陰莖短小。」

據華盛頓郵報(Washington Post)報導，包括流行天后泰勒絲(Taylor Swift)、女藝人凱莉克萊森(Kelly Clarkson)、奧斯卡影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)等人的肖像均曾遭不法集團冒用，化身為廣告代言人。深偽技術成本低廉，防不勝防。

協助篩檢深偽訊息的Reality Defender聯合創辦人柯曼(Ben Colman)直言：「但凡語音、影像或照片對外公開，即使只有數秒仍可輕易被複製、改造或全部編造。」

而且受害人往往並不知情，以賓州大學20歲學生洛伊克(Olga Loiek)為例，她去年底在中國社群媒體「小紅書」看到某段影片有個女孩的外表、聲音幾乎和自己一模一樣，說著流利中文，但在烏克蘭出生長大的洛伊克根本不懂中文。

假洛伊克甚至站在克里姆林宮前讚揚俄羅斯總統普亭，令她非常憤怒：「我覺得自己受到極大侵犯，這顯然是我此生絕對不會做的事。」

不過針對AI深偽技術的濫用，執法單位既無經費、也沒有專人處理，現階段國會也沒有針對打擊「深偽」的立法，儘管國內已有30多州議會推動相關法案，但多數都是針對政治廣告或未經同意的色情內容。

維吉尼亞大學(University of Virginia)教授希特倫(Danielle Citron)早在2018年就提出警訊並預告下一波受害者將是一般女性。

去年夏天，北卡羅來納州46歲的卡莉·威廉斯(Carrie Williams)接獲老友轉發的截圖，才知道自己出現在討論男性性器官尺寸的廣告裡，讓她大吃一驚，擔心被19歲的兒子發現：「我從來沒有想過自己的肖像會被冒用，我只是北卡州一位忙著生活的普通媽媽。」

北卡羅來納州 AI 泰勒絲

上一則

AI假資訊威脅大選 喜萊莉．柯林頓籲聯邦監管

下一則

「跨性別日」巧遇復活節 拜登遭保守派圍攻

延伸閱讀

「空戰群英」收視破紀錄 原型飛官曝光

「空戰群英」收視破紀錄 原型飛官曝光
奧斯卡／席尼墨菲奪帝 許願世界和平

奧斯卡／席尼墨菲奪帝 許願世界和平
亞市姑丈殺2妻姪案開庭 檢控兇嫌預謀復仇

亞市姑丈殺2妻姪案開庭 檢控兇嫌預謀復仇
亞凱迪亞華人命案庭審 檢察官控史德運復仇殺死兩姪

亞凱迪亞華人命案庭審 檢察官控史德運復仇殺死兩姪

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
紐約大飯店碰到租霸，纏訟多年才將租霸趕走。(本報記者張宗智／攝影)

租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權

2024-03-25 02:26
謝爾頓教屋主反守為攻，利用合法取得的租約逼退租霸，並要限時將家具搬走。(YouTube截圖)

租霸橫行／他和家人簽租約上鎖裝攝像頭 妙招趕人暴紅

2024-03-26 02:24

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護