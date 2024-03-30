我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

布林肯：23條立法 北京加強打擊香港人權自由

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯對國會提出香港政策法報告，認定香港仍無法享受97年之前的特殊待遇。(美聯社)
國務卿布林肯對國會提出香港政策法報告，認定香港仍無法享受97年之前的特殊待遇。(美聯社)

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)29日透過聲明表示，已對國會提交香港政策法報告，提到香港當局最近針對香港基本法第23條的立法行動，指這項也適用境外的規範是中華人民共和國跨國壓迫行動的一部分。

國務院依據香港政策法要求，每年就過去一年的香港現狀向國會提交報告。

布林肯表示，他再次確認香港的現狀，無法再享有美國法律1997年7月1日之前給與香港的特殊待遇。

布林肯表示，過去一年，中華人民共和國持續針對承諾給香港的高度自治、民主制度，和人權與自由採取行動。

布林肯提到，香港當局最近針對基本法第23條的立法，針對煽動叛亂、國家機密，以及和外國實體的往來，採取廣泛且模糊的定義，既用來消除香港內部的異議，也適用境外，作為中華人民共和國跨國壓迫行動的一部分。

此外，布林肯表示，今年的報告列出中國大陸和香港當局針對公民社會、媒體和異議不斷升高的壓迫和打擊，包含懸賞並批准逮捕居住在香港之外的10多名民主運動人士；而美國國務院的回應是，對多名負責打擊人權與自由的香港官員實施新的簽證限制。

布林肯表示，美國致力於與美國國會和國際社會一道，和香港人民站在一起，呼籲恢復港人受保護的權利與自由，立即釋放遭國安法不公拘留或監禁者，並尊重法治。

香港 布林肯 華人

上一則

「做別人不想做的工」西語裔移工：我們不是想入侵這國家

下一則

名模克勞斯與夫婿共同出資買下 生活雜誌將復刊

延伸閱讀

布林肯：港府持續加強打擊異議 23條凸顯北京跨國壓迫

布林肯：港府持續加強打擊異議 23條凸顯北京跨國壓迫
布林肯會越南外長 討論到半導體產業擴大合作

布林肯會越南外長 討論到半導體產業擴大合作
美警告以色列 攻打拉法將遭全球孤立

美警告以色列 攻打拉法將遭全球孤立
布林肯警告以總理「若攻擊拉法將遭全球孤立」 內唐亞胡這樣說

布林肯警告以總理「若攻擊拉法將遭全球孤立」 內唐亞胡這樣說

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）透過BBC預錄的影片表示自己確診癌症。（取自BBC官網）

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

2024-03-22 14:20
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
紐約大飯店碰到租霸，纏訟多年才將租霸趕走。(本報記者張宗智／攝影)

租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權

2024-03-25 02:26

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案