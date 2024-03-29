拜登紐約募款 抗議者痛批政府支持以色列「真可恥」

拜登28日在紐約募款。（路透）

美國總統拜登 28日在紐約募款活動上獲得歐巴馬 和柯林頓這兩位民主黨籍前任總統站台支持，但活動進行過程中不時遭到反對美國政府支持以色列 政策人士的抗議。

路透報導，拜登和歐巴馬28日下午搭乘總統座機「空軍一號」（Air Force One）一同抵達紐約，並與柯林頓在數以千計賓客面前，於無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）參與由「深夜秀」（The Late Show）主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）主持的一場討論。主辦單位表示，這場活動募得逾2500萬美元。

但有與會者不時在場內叫喊打斷募款活動，抗議拜登在以哈戰爭中支持以色列。這場戰爭已導致加薩（Gaza）超過3萬人死亡。

抗議民眾高喊：「拜登，你真可恥。」

歐巴馬表示，拜登在以色列議題上「道德清晰」，願意在這場辯論中聽取各方意見並找到共識。

當場內一名抗議者打斷歐巴馬時，這位前總統反駁道：「你不能自說自話，不聽回答…這就是另一方會做的事情。」

柯林頓表示，拜登任內的經濟數據明顯超越川普政績。他說，「他對美國是有益的」，值得連任。