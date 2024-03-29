3大買家談不攏 FTX重組陷困境 恐一蹶不振

F加密貨幣平台FTX在班克曼-佛萊德遭重判之後，重整恐怕更為艱難。（路透）

FTX曾是最受歡迎的加密貨幣 交易所之一，最終倒閉收場，創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)也鋃鐺入獄；負責FTX破產 案的律師及顧問，曾花了半年多的時間及數百萬元費用來探索其「死因」，答案是「死得不值」，只要重組成功就可脫困，可惜沒能做到。

本身是FTX債權人，也為其中一個潛在買家Proof Group提供過短暫諮詢的西格爾(Arush Sehgal)指出，以某種形式重組及重新啟動，成為「FTX 2.0」的想法，曾獲得主要債權人的支持，甚至有數十個潛在買家表達了興趣，可是卻沒有做到。

自FTX申請破產保護後，負責領導FTX 的執行長雷伊三世(John J. Ray III)表示，他的團隊竭盡全力為FTX尋找買家或合併夥伴，但買方提出的建議不夠好。

華爾街 日報追查了FTX 2.0的整個競標過程，也採訪了所有參與者。

雷伊2023年1月首次提出重組的想法，儘管他之前毫無加密貨幣經驗，也私下懷疑重啟的可行性，但他在5月開始尋找買家，債權人委員會也在幕後推動。可是委員會與雷伊團隊出現摩擦。 一些債權人私下指責在出售FTX表現不佳，雷伊在重組FTX 2.0 方面也進展太慢。

到了9月，FTX表示已有超過75個潛在競標者表示有興趣，最後剩下三個主要買家：由紐約證券交易所前總裁費利(Tom Farley)領導的加密貨幣交易所Bullish、金融科技新創公司Figure、以及矽谷投資公司Proof。

費利提出以15%的 Bullish的股份以換股方式交易，也試圖透過數位代幣來支付。但雷伊團隊表示失望，因為這不是以現金或其他有形資產來交易。債權人委員會也認為不值得浪費時間及金錢來完成複雜的交易，交易於是告吹。

Figure 執行長 格尼爾(Mike Cagney ) 在FTX進入聆訊階段時也公開了自己的競標細節，提議將 FTX 的客戶與 Figure 計畫推出的新交易所合併，並由 FTX 債權人擁有股權，但最後仍未獲雷伊接受。

FTX 正是這樣重組無望而走上絕路。