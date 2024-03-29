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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

藥明康德被點名涉國安威脅 「生技巨頭」足跡遍布費城

記者胡玉立／綜合報導
圖為美國藥明康德藥廠。(路透)
圖為美國藥明康德藥廠。(路透)

在國會參眾兩院各自推動立法試圖阻止中國主導「生物技術」未來產業之際，中國生技製藥集團「藥明康德」（WuXi AppTec）被點明是涉嫌與中國軍方有聯繫、構成國安威脅的焦點之一；費城詢問報（Philadelphia Inquirer）日前報導費城生技公司與「藥明康德」的關連，指該「全球巨頭足跡遍布費城」。

費城詢問報報導，總部位於上海的藥明康德，業務遍及全球醫藥外包供應鏈，在九國擁有4萬1000名員工。2008年藥明康德進駐費城，以1億5000萬元收購在費城海軍船塢（Navy Yard）營運的AppTec Laboratory Services公司；此後，藥明康德穩步擴大其影響力。

現在的藥明康德與費城許多細胞基因治療公司有密切聯繫，不僅是當地生技領域重要參與者，也是全國研發治療方法的關鍵領導者。

藥明康德的眾多聯繫中，包括「大費城地區精準醫學技術中心」（Greater Philadelphia Region Precision Medicine Tech Hub）這個新聯盟在內；該聯盟依據2022年「晶片和科學法案」（CHIPS and Science Act）創建，由「賓州東南部本富蘭克林技術合作夥伴」（Ben Franklin Technology Partners of Southeastern Pennsylvania）領導，致力解決包括細胞基因療法及其他先進療法的生產供應鏈和製造問題。

費城詢問報指出，在費城海軍船塢擁有大型設施的Iovance Biotherapeutics公司，甫於二月獲美國食品藥物管理局（FDA）批准其首個晚期黑色素瘤細胞療法。該療法治療藥物Amtagvi，由藥明康德子公司「藥明生基」(WuXi Advanced Therapies)在試驗期間生產，並已獲FDA批准商業化生產。

此外，致力自體免疫疾病細胞療法的賓州大學Cabaletta Bio生技衍生公司去年也表示，將依靠「藥明生基」協助臨床試驗生產細胞療法。

費城 供應鏈 賓州

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