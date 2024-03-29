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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

中國藥廠藥明康德 被爆將美客戶數據提供北京

編譯盧炯燊／綜合28日電
情報人員透露，中國藥明康德製藥廠將美國客戶的數據資料傳給北京，對美國國安造成威脅。（圖／取自澎湃新聞微博）
情報人員透露，中國藥明康德製藥廠將美國客戶的數據資料傳給北京，對美國國安造成威脅。（圖／取自澎湃新聞微博）

路透28日援引兩名消息人士獨家報導，情報官員今年2月底通報正制定生物技術安全法案的聯邦參議員，指中國製藥公司藥明康德((WuXi AppTec)曾在未經同意下，將美國客戶的數據及信息轉給北京，對美國的國家利益構成威脅。

美情報官員赴參院機密簡報曝光

聯邦調查局(FBI)、國家情報總監辦公室(ODNI)及國務院有關人員，向大約12名國會參議員作了機密簡報，指藥明康德及其他中國實體在美國從事的活動，違反美國國家安全利益。FBI、ODNI及國務院均拒絕對報導置評。

對於路透的報導，藥明康德發言人表示：「我們不知道藥明康德在未經授權下，將任何美國客戶的數據或知識產權轉移到中國。保護客戶的信息對我們來說至關重要，我們按照客戶的要求存儲這些信息。」發言人又說，藥明康德完全遵守美國聯邦和州當局的要求。

中駐華盛頓大使館、藥明康德否認

情報官員向聯邦參議員機密簡報提及中國藥明康德公司將智財權轉讓給北京，擔心被中國軍...
情報官員向聯邦參議員機密簡報提及中國藥明康德公司將智財權轉讓給北京，擔心被中國軍方利用。（路透）

中國駐華盛頓大使館也說，美國國會關於藥明康德構成國家安全威脅的說法毫無根據，「任何人若認為藥明康德或其關聯公司違反了有關知識產權的法律，他們應該提供令人信服的證據來支持其說法。」

美憂心生技公司協助中國軍方研發

美國政府一直擔心中國某些生物技術公司為中國軍方提供技術或研發，參院國土安全暨政府事務委員會今年2月底考慮早前提出的「2024年禁止外國獲取美國基因資訊法案」（Prohibiting Foreign Access to American Genetic Information Act of 2024），內容包括基於國安理由限制美國業者與中國生技公司往來。

委員會已於3月6日通過有關法案，接下來將由參院表決是否通過。

委員會七名民主黨及七名共和黨參議員的辦公室均拒絕評論路透的報導，但民主黨籍委員會主席彼得斯(Gary Peters)的助理證實，委員會成員最近收到一份簡報，以便充分了解潛在生物安全威脅解情況。

除參院之外，眾院也提出類似法案，內容指稱藥明康德和其他一些中國公司與中國解放軍有關連。

藥明康德去年營收暴增 2/3來自美

美中的晶片戰，延伸至生技戰。情報官員透露中國大藥廠藥明康德涉嫌洩漏美國的智財權給...
美中的晶片戰，延伸至生技戰。情報官員透露中國大藥廠藥明康德涉嫌洩漏美國的智財權給北京。圖為藥明康德的實驗人員。（路透）

藥明康德的業務廣泛，從藥品研發、原材料生產到藥品製造，客戶囊括大藥廠和小型生技公司，去年營收是2018年的四倍多，達到人民幣403億元(約合55.8億美元)，其中約三分之二來自美國。

參眾兩院的有關法案已影響藥明康德在上海和香港的上市股價，今年以來分別大跌約36%和54%。但路透這個報導反而刺激藥明康德的股價，在港滬分別上升5%及0.4%。

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