基伊大橋遭撞斷／遇難6人為中美洲移民工 需養家活口

桑多瓦來自宏都拉斯，在美國已經18年，與妻子育有兩名子女，已證實不幸罹難。（美聯社）

巴爾的摩基伊大橋(Key Bridge)混凝土橋墩26日早晨遭大型貨輪撞斷，造成橋段斷裂，六名路面維修工人落水，截至27日晚間，仍有四人未尋獲，凶多吉少；紐約時報報導，六人都是需要養家活口的移工，來自低收入 家庭，賺錢需要照顧妻兒。墨西哥 、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯政府27日分別證實有國民在這次事件中失蹤。

橋梁被貨輪撞斷時，橋面上有布勞納建築公司(Brawner Builders)工人正在施工，維修工落水之後生死未卜，除了26日當天救起兩人、27日有發現兩具屍體之外，海岸巡防隊(US Coast Guard)表示，從意外發生後停留水中時間研判，其餘四人可能已罹難。

布勞納建築公司員工坎波斯(Jesus Campos)受訪時說，曾與六名落水同事一起工作，「我們都是低收入家庭，我們都有親人在故鄉等著接濟」。

坎波斯接受巴爾的摩媒體訪問時說，六名落水同事來自薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥。

巴爾的摩當地為移民提供協助的非營利慈善團體We Are Casa執行主任托瑞斯(Gustavo Torres)證實，其中一名落水工人為來自薩爾瓦多的40歲男子魯納(Miguel Luna)，住在馬里蘭州至少已有19年，育有三名兒女。薩國外長在X平台發文證實魯納失蹤。

美聯社報導，38歲工人桑多瓦(Maynor Yassir Suazo Sandoval)來自宏都拉斯偏遠山區阿薩庫阿爾帕(Azacualpa)，與妻子育有17歲及5歲的兒女。

家屬表示，桑多瓦在8名手足當中排行最小，是兄弟姊妹的「寶貝」(baby)，原本在大型組裝廠擔任器材維修工，因為工資過低，18年前非法入境 美國，落腳馬州。桑多瓦抵美初期靠打零工維生，後來創業在巴爾的摩及華府地區從事包裹快遞生意，疫情之後被迫另找工作，加入布勞納建築公司。桑多瓦遇難之前正在申請居留權，原打算今年要回故鄉辦手續。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)說，施工團隊有三人為墨西哥公民，一人獲救，兩人失蹤，基於保護家屬隱私，暫不公布姓名。