基伊大橋遭撞斷／布塔朱吉：重建艱難且不便宜 但一定完成

運輸部長布塔朱吉(右)27日在白宮與海岸防衛隊官員在記者會上說明大橋被撞善後情況。(美聯社)

馬州巴爾的摩港基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)遭撞坍塌後，除仍在搜索四名相信已遇難失蹤者的遺體外，重建大橋將是另一個話題；運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)27日表示，重建將是一條漫長而艱難的道路，也一定耗費不貲，但一定會完成。

總統拜登事後即表示聯邦會斥資重建大橋，聯邦運輸部長布塔朱吉27日在白宮 的記者會上指出，在調查事件的同時，聯邦政府 將從四個方面展開工作，就是重新開放港口、處理供應鏈 問題、重建大橋及解決地面交通問題。

布塔朱吉表示已為每個目標採取相應措施，並說28日會與航運及供應鏈官員面晤討論情況。

他重申，重建工作不會很快速，也不容易或便宜，但一定會完成，目前需要的是各方團結合力；重申聯邦政府在未來幾個月乃至數年，會繼續支持清理及重建工作，他也承認過程中預計會出現後勤障礙。

他指出，遭撞擊坍塌的大橋是花了約五年時間才建成，雖然重建並不是說需要五年時間，但有必要了解其內部狀況以及肉眼看起來不錯的部分，目前在很多方面還不知道，特別是基礎結構方面。

談到重建費用方面，布塔朱吉說目前尚未確定，但強調聯邦政府有辦法馬上提供緊急資金；又指雖還沒有對重建費用作出估計，但實際上聯邦已有規定，可在確定資金的同時即開始發放。

他預計在2021年基礎設施法案規定的10億元之外，白宮還需要國會批准額外撥款。

在記者會上，布塔朱吉對巴爾的摩港因塌橋事件而持續關閉，影響當地經濟表示擔心。

他說，無論港口重新開放的速度有多快，但都知道不可能在一夜之間完成，因此必須有措施應對造成的影響，目前當局正在努力減輕影響。

布塔朱吉強調，「巴爾的摩港是個重要的港口，對於我們的供應鏈以及所有依賴該港口獲得收入的工人來說都非常重要，因此我們將協助盡快安全開放。」