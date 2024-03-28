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撞橋貨輪疑燃油汙染 停電釀災 真相待釐清

編譯潘勛／綜合27日電
警方的搜救船在事故現場作業，試圖打撈失踪人員，但水裡的能見度極低。（美聯社）
警方的搜救船在事故現場作業，試圖打撈失踪人員，但水裡的能見度極低。（美聯社）

巴爾的摩港基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)被撞毀的第二天，全國交通安全委員會(NTSB)偕同其他官員27日登上肇禍的達利號(Dali)貨櫃輪，開始蒐證，也審核船舶的航行數據記錄器(俗稱黑盒子)；官員們表示事件顯屬意外，而港口工人指出，事故發生兩天前，貨櫃輪就發生過嚴重電力問題；貨輪燃油是否遭汙染致引擎失去動力也亟待研判。

事故兩天前就曾發生嚴重電力問題

基伊大橋26日被貨輪整個撞垮，造成六死慘劇。27日有民眾到港邊觀看憑弔。（美聯社...
基伊大橋26日被貨輪整個撞垮，造成六死慘劇。27日有民眾到港邊觀看憑弔。（美聯社）

美聯社報導，馬里蘭州警方表示，水下搜救人員27日傍晚在斷橋中段約25呎深一輛沉沒的紅色小貨卡找到兩名事故喪生者的遺體；還有四人尚未尋獲。

美聯社報導，海岸防衛隊27日說，「達利號」發生事故前，曾在港口保養過引擎；NTSB主席霍曼迪(Jennifer Homendy)登上肇事貨櫃輪後表示，打算由船上電子儀器及書面紀錄獲取失事資訊。同時，由海岸防衛隊找到的該輪航行數據記錄器也是調查的重點，憑以建立先後次序表，了解何以撞橋。

達利號56個貨櫃中有「危險物質」

路透則報導，NTSB說在達利號上發現56個貨櫃中有「危險物質」(hazardous materials)。

華爾街日報(WSJ)報導，貨櫃輪還卡在基伊大橋坍塌後的一處橋柱上，可能留在現場數周。達利號啟航一小時之後便開始閃爍燈號；海防隊簡報指出，一位港口領航員及助理出事前便呈報船隻動力問題，失去推進力。

停電失控 來不及拋下船錨阻止漂流

登輪檢查官員指出，貨櫃輪停電，失去操控力也沒電子儀器，船隻一具引擎時斷時續，接下來停止運作；引擎室裡到處都是燃料燒焦的氣味，整個空間燒得漆黑；貨櫃輪來不及拋下船錨阻止漂流；事故前船上人員發出求救訊號。

港口工人指出，事故發生兩天前，貨櫃輪就發生過嚴重電力問題。(美聯社)
港口工人指出，事故發生兩天前，貨櫃輪就發生過嚴重電力問題。(美聯社)

船舶在海上停電並不尋常，但會發生，長久以來被視為船舶失事的主要風險。

地中海郵輪(MSC Cruises)海船建築師帕古拉托斯(Fotis Pagoulatos)指出，船隻燃油遭到汙染是停電的一大因素，讓船舶的主要發電機遇上麻煩。完全停電致使船舶喪失推進力。較小的發電機可以介入，但無法取代主發電機的功能，要啟動也要花時間。

霍曼迪表示，這次事故調查包括審核貨櫃輪的操作、安全紀錄、船東及營運公司的檔案，類似飛機黑盒子的航行數據記錄器也可幫忙了解究竟發生什麼事。

NTSB尚未評論調查人員迄今發現的事故相關問題，霍曼迪指出，這起調查要通力合作，目前很多單位都在發號施令。

海事風險管理公司「迎風海事」(Windward Maritime)指出，進出入巴爾的摩港的船舶交通已無限期暫停，等候改換其他港口的船隻數量大增，有些船下錨在巴爾的摩港外或鄰近的安納波利斯(Annapolis)。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示，拜登政府的焦點放在重啟巴爾的摩港，重建橋梁，但他避而不提時間表，指出原有橋梁耗時五年才建好。另一要務在處理船運事宜，布塔朱吉28日將會見供應鏈負責官員。

保險業專家指出，基伊大橋被撞塌勢必引發一連串保險索賠，由橋梁結構體損壞到使用港口經營業務的企業，金額要數百億元。

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