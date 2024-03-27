巴爾的摩大橋坍塌 對海運及美國經濟衝擊多大？專家分析取決於1關鍵

分析師評估，巴爾的摩基伊大橋26日遭貨櫃輪撞塌，勢必重創當地經濟，但對美國整體經濟影響輕微，也不至於嚴重擾亂海運貿易。（路透）

分析師初步評估，巴爾的摩基伊大橋（Key Bridge）26日坍塌擾亂港口作業，將重創當地經濟，但對美國整體經濟造成的漣漪效應可能微乎其微，嚴重性更遠不如2021年蘇伊士運河 塞船或2023年紅海危機那般影響全球貿易。

道瓊社報導，這座橋遭大型貨櫃輪撞塌後，出入巴爾的摩港的船運停擺，靜候進一步通知。但港務局表示，港口並未完全關閉，貨運卡車仍可在海運碼頭作業。

巴爾的摩港是全美最繁忙的港口之一，根據Savills的最新報告，巴爾的摩港以20呎標準貨櫃（TEU）計算，去年處理的TEU數量成長4.9%，是全美唯一吞吐量超越2022年高峰水準的大港。運輸統計局最新可得資料顯示，該港以總噸位計算排名第17。

馬里蘭州州長摩爾26日召開記者會說明事件來龍去脈，但未提供港口恢復正常運作的大致時間表。

貨櫃海運專家Maritime執行長詹森說，橋塌了，意味貨物暫時無法運到貨櫃碼頭或其他港口碼頭。據他估計，每周大約有2.1萬個TEU可能需要轉往其他港口輸運。

比起蘇伊士、紅海事件 對海運貿易影響有限

但與近幾年擾亂海運的重大事件相比，這起橋塌事件的衝擊有限。2021年蘇伊士運河遭巨輪塞港六天，蘇伊士運河港務局估計，堵住運河的直接損失超過10億美元。

與最近發生的紅海商船遇襲事件相比，情況也大不相同。紅海危機是地緣政治風險與衝突引發，未來的干擾可能後患無窮，與巴爾的摩大橋被貨輪撞塌的情況截然不同。

聖路易聯邦準備銀行經濟政策顧問雷伯維奇受訪時表示，巴爾的摩橋塌事件的影響相對來說輕微多了，更可能避免嚴重影響海運而且不致付出高昂代價。他指出，這起橋塌事件只會影響進出巴爾的摩港的貨輪，相形之下，紅海震撼衝擊的是所有往返歐-亞的海運貿易。

對美經濟衝擊局限於巴爾的摩一帶

LPL Financial首席經濟學家羅契認為，巴爾的摩港作業受擾，可能重創巴爾的摩當地經濟，倘若造成失業或其他相關影響，或許也會波及周遭地區。貨櫃海運可能繞道其他港口，但船運業者另有別的東岸港口可選，因此不至於對美國經濟造成長遠的影響。

但關鍵在於港埠作業會擾亂或停擺多久。

根據國際貨幣基金（IMF）港口觀察網站的資料，巴爾的摩港大約處理全美3.1%的進口貨物，大約占美國東岸進口的8%、美國東海岸大西洋中段（Mid-Atlantic）諸州進口的31.8%。

彼得森國際經濟研究所高級研究員霍夫鮑爾 說，如果幾周後就能重啟航道，以時間耽擱和海運量減少的損失計算，經濟衝擊會是「小數目」。他說：「就勞工 喪命而言，是重大事件。但就經濟而論，我認為對我國來說會是小事情。」

雷伯維奇說：「巴爾的摩的確處理為數可觀的特定類型貨物進口，像是汽車和農具/營造機械。但基於東岸和大西洋中段地區其他港口數量多，我認為，相對而言，近期進出口應能順利改道其他港口。」

他說，以巴爾的摩占總貿易量的比率來看，這起橋塌事件對美國整體經濟影響不大。