驚魂30秒 貨輪撞斷基伊大橋 6人落水恐凶多吉少

掛新加坡國旗的貨輪「達利」號26日凌晨失去動力，撞上馬里蘭州巴爾的摩港基伊大橋，導致長2.6公里的橋身斷成數截，落入水中。(路透)

丹麥航運巨擘馬士基(Maersk)船運公司大型貨櫃輪達利(Dali)號26日凌晨駛離巴爾的摩港時，疑因失去動力，撞垮基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)，船員無人受傷，但波及橋上八人落水，雖已救起兩人，但另外六人在26日晚間已被認定凶多吉少，推測已死亡。預估巴爾的摩港恐將停運數月甚至數年之久；拜登 總統26日表示，聯邦計畫出資重建大橋，並呼籲國會支持。

巴爾的摩港恐停運數月甚至數年

「達利號」貨輪撞斷巴爾的摩交通命脈基伊大橋，救援人員還在搶救落河人員，巴爾的摩港將關閉數月至一年之久，影響巨大。（路透）

美聯社報導，26日凌晨1時30分左右，達利號貨櫃輪疑似失去動力，並以「非常、非常快的速度」衝向基伊大橋；當時達利號以高達八節速度撞上橋墩，短短數秒，橋面結構猶如玩具般坍塌，並斷裂成至少四截，造成多人落水失蹤。

馬里蘭州 州長摩爾(Wes Moore)證實意外發生前，達利號船員發出求救信號(Mayday)，告知船隻失去動力，讓有關單位及時封鎖出入口，阻止更多車輛行駛，否則傷亡可能會更慘重；摩爾強調：「這些人都是英雄，他們昨晚拯救了生命。」

貨輪撞擊巴爾的摩基伊大橋示意圖。（圖片來源╱Google Earth）

大橋倒塌時 有工人正在橋面施工

事後布勞納建築公司(Brawner Builders)執行副總裁普利茲克(Jeffrey Pritzker)證實大橋倒塌時，正好有一批工人在橋面施工；他說：「完全出乎意料，我們不知道還能說什麼，我們設置三角錐、標誌、燈光、障礙物和旗標，我們對於施工安全深感自豪。」

曾經受雇在基伊大橋施工的坎波斯(Jesus Campos)得知意外後也難掩悲傷表示：「一個月前我也曾在橋上工作，真的難以想像大橋會塌陷，真的不知道該怎麼辦。」

要塌了、要塌了 無線電傳來驚慌聲

由衛星從空中拍攝，清楚看到在貨輪撞及後，整座基伊大橋斷成數截落在河上。（美聯社）

根據報導，當時有一名警官原本打算開車上橋警告橋面上的施工人員，不料幾秒鐘後，無線電話傳來驚慌失措的警告：「整座大橋開始塌了、開始了、開始了，大家注意整座橋都要塌了。」 結果30秒後大橋倒塌，河面上一片寂靜。

救難人員漏夜搶救，至截稿時搜救行動已喊停，將待次日上午在恢復。

根據統計，1.6哩長的基伊大橋橫跨帕塔普斯科河(Patapsco River)，去年就有1200萬輛汽車通過，是巴爾的摩地區重要交通樞紐，如今大橋斷垮將帶來長達數月甚至數年之久的交通黑暗期，馬里蘭州參議員薩林(Johnny Ray Salling)直言：「失去這座大橋將摧毀鄰近以及整個東海岸地區交通。」

聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)隨後趕到現場勘災，他在記者會上坦承清理這條深約50呎的航道所需要時間，仍無法預估。

韋德菲表示，所有進出港口的船隻運輸都將暫停，直至獲得通知為止，但該設施仍對卡車開放。

拜登：聯邦政府會負擔全部重建費用

拜登總統得知意外後也表示，計畫前往巴爾的摩視察災情，並打算由聯邦政府負擔全部重建費用，但強調「需要一些時間」。

根據海運交通資料，肇事的達利號懸掛新加坡 國旗，全長約985呎，寬約157呎，原定從巴爾的摩前往斯里蘭卡最大城可倫坡；根據航運資料庫Equasis顯示，檢查人員在去6月間曾發現達利號有機械故障問題，但最近一次的檢查並未發現任何缺失。

根據報導，去年巴爾的摩港容納創紀錄5230萬噸貨物，價值800億元，由於海運貨櫃運輸和東海岸卡車運輸中斷，預料可能帶來貨物短缺的後遺症，貨運管理公司Flexport執行長派特森(Ryan Petersen)指出：「受影響的不僅僅是巴爾的摩港而已。」