基伊大橋遭撞斷／「沒把錢花在道路與橋梁上」敲響美基建警鐘

巴爾的摩基伊大橋混凝土橋墩26日早晨遭大型貨輪撞斷，造成橋段斷崩，人車落水。（路透）

巴爾的摩基伊大橋(Key Bridge)混凝土橋墩26日早晨遭大型貨輪撞斷，造成橋段斷崩，人車落水。華盛頓郵報分析，這起悲劇凸顯美國基礎建設問題嚴重，事發後幾個小時，拜登 總統便宣布基伊大橋重建將是聯邦政府優先要務，一名共和黨 國會議員則以這起事件為例，說明要改善全國道路與橋梁面臨著多麼龐大的挑戰。

從實際層面來看，這起事件似乎無法避免，體積龐大的貨輪迎面撞上，讓橋梁無法承受。橋梁本身條件雖然不完美，但獲得聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)給予「尚可」(fair)評分。

基伊大橋斷毀之後，共和黨籍南卡羅來納州 聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)2接受「新聞極限」(Newsmax)電視台訪問時，被問到2021年獲得兩黨支持而通過、旨在為修整全國基儲建設提供經費的法案。主持人詢問：「通過這麼多法案，經費也給了，為什麼我們還有非常老舊的橋梁與道路呢？」。

梅絲回答：「因為我們沒把錢花在道路與橋梁上。」她舉例說，基礎建設投資與就業法案的所有撥款當中，只有一小部分用在道路與橋梁，大約是1.2兆元當中的1100億。

她說，基礎建設法案通過時，特別查看南卡羅來納州分配到多少經費，「我們獲得的金額只比5年期間獲得一般聯邦經費多10億而已」。她指出：「在我自己的選區裡，要拿10億蓋一座橋梁，根本不夠用」。

根據聯邦公路管理局統計，2023年裡，全國有30萬座橋梁列為狀況「尚可」，27萬5000座橋梁狀況「良好」(good)，另外4萬2000座橋梁則狀況「不佳」(poor)，其中包括某些大橋，但以小型橋梁居多。

2022年1月，匹茲堡地區一座被評為狀況「不佳」的橋梁，但拜登預計抵達訪問之前突然倒塌。橋梁已經完成重建，經費來自基礎建設法案。

梅絲指出，全國橋梁狀況改善如何無法得知，比較2020年與2023年數據會發現有11州及華府特區「良好」橋梁比例增加，但有37州則是「不佳」橋梁比例上升。