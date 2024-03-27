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基伊大橋遭撞斷／大橋以國歌作詞者命名 曾被視為工程奇蹟

編譯潘勛／綜合26日電
巴爾的摩港基伊大橋26日遭貨櫃輪撞毀，圖為大橋鋼架絞斷在橋墩上。(美聯社)
巴爾的摩港基伊大橋26日遭貨櫃輪撞毀，圖為大橋鋼架絞斷在橋墩上。(美聯社)

巴爾的摩港基伊大橋26日遭貨櫃輪撞毀，該建造於1970年代的鋼拱大橋曾被視為工程壯舉，連接該市內港及切斯比克灣(Chesapeake Bay)，修建耗時多年，斷橋後每天數以萬計民眾受影響；巴爾的摩是美國最大的煤炭出口中心之一，大橋被撞毀後運作陷癱瘓，勢必干擾東岸航運，供應鏈問題再生，衝擊經濟。

基伊大橋是以作家法蘭西斯·史考特·基伊 (Francis Scott Key)命名，他將19世紀初的戰時經歷寫成了一首詩，後來成為美國國歌的歌詞。

26日被撞斷的凱伊大橋，是以美國律師法蘭西斯．史考特．基伊命名，他也是美國國歌的...
26日被撞斷的凱伊大橋，是以美國律師法蘭西斯．史考特．基伊命名，他也是美國國歌的作詞人。（取材自維基）

華盛頓郵報報導，基伊大橋動工於1972年，1977年3月23日落成開放，已有47年歷史，長達1.6哩的橋梁，跨越帕塔普斯科河(Patapsco River)，整合到州際695號公路，雙向四線車道，便利當地與州際運輸。

馬里蘭州運輸廳(MDTA)表示，當年因為巴爾的摩過港隧道運輸量飽和，而決定斥資6000多萬元，興建基伊大橋；落成之後被譽為壯觀的工程成就，也是美國最長的連續桁架橋之一；2023年橋梁通行費收入超過5600萬元。

基伊大橋被撞毀後，港市與大西洋的連結被斬斷，讓原已受苦於戰爭影響、氣候變遷及聯準會升息的供應鏈再添頭疼因素。

政府官員及產業人士指出，基伊大橋被撞斷，意味東岸貨運線斷裂程度相當可觀，汽車、煤炭及工具機等產品受影響最大。中美洲巴拿馬運河(Panama Canal)遭遇創歷史的乾旱而缺水，無法維持例行運作，俄烏戰爭及以哈戰爭尚未斂戢，本來例行的商業運輸變得險阻重重。基伊大橋被撞斷可謂雪上加霜。

擴大存貨本意在協助製造業、零售業應付始料未及的供應鏈紊亂，但聯準會升息兩年，讓倉儲成本攀升。供應鏈管理公司Resilinc執行長瓦基爾(Bindiya Vakil)指出，基伊大橋被撞斷，堪稱屋漏偏逢連夜雨；利率很高，各公司都在設法讓商品維持快速消化。

聯邦海事委員會(Federal Maritime Commission)委員班策爾(Carl Bentzel)表示，可見的未來當中，商品無法進出巴爾的摩港；要讓港口恢復通行，必須花費很大心血；他認為要由聯邦支援，執行長期專案，好比應付颶風或大型天災。

班策爾表示，無法很快恢復港口運作，對馬自達、賓士及速霸陸等車廠是噩耗，他們仰賴港口設施很深。巴爾的摩港還是全國最大的滾裝船港口，處理具自走動力貨品如重型營造設備的數量，比其他港口都要多。

供應鏈 聯準會 升息

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