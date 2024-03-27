基伊大橋遭撞斷／貨輪失去動力求救 當局急疏散減傷亡

3月24日的基伊大橋通車正常(上)；下圖為3月26日大橋被貨輪撞垮後。(路透)

肇事貨輪26日喪失動力後曾求救，通知巴爾的摩港務局可能發生意外，讓當局有時間擋下橋兩端的車流並盡量疏散橋上人車，否則災情可能更慘重；每日郵報引述目擊者說法報導，稱大橋坍塌時，巨響宛如爆炸。

紐約時報 報導，聯邦與馬里蘭州 官員表示，肇事貨輪曾向巴爾的摩港務局發出求救訊號，讓官員得以在橋被撞垮前，攔下巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)兩端的車流，並盡量撤離橋上民眾。

官員表示，這艘大型貨櫃輪離開巴爾的摩港之際，船員便告訴港務局貨輪失去動力和推進力。

美聯社報導，在領港員發現貨輪失去動力後，曾指示船隻左轉，並試圖減慢速度，同時要求抛錨停船。

巴爾的摩官員與聯邦調查局(FBI )探員已排除恐怖攻擊的可能性，FBI聲明表示，「此刻無明顯且可靠的消息顯示這起意外與恐怖主義有任何關聯，調查正在進行中，巴爾的摩FBI探員將協助地方、州與聯邦夥伴」。

聯邦運輸部長布塔朱吉(中)與馬州州長摩爾(左)，及馬州聯邦參議員卡定等官方民代26日在撞橋記者會上說明事故與善後。(美聯社)

馬里蘭州新進民主黨參議員范荷倫(Chris Van Hollen)表示，「貨輪漂流撞上橋墩，在那之前，船員曾發出求救警告，讓大家有時間攔下橋兩端的車流。」

范荷倫表示，調查仍處於初期階段，但早期跡象顯示因為道路封閉，橋坍塌時橋上無車流，只有一組修補路面坑洞施工車隊停在橋上並落水，意外發生後有六名工人失蹤。

海岸防衛隊(Coast Guard)發言人里夫斯(Kimberly Reaves)表示，海岸防衛隊出動船隻和直升機搜救，相關任務持續到26日下午。

聽取意外簡報的范荷倫及另一名官員表示，尚不清楚貨輪發出求救訊號到撞上橋墩的時間間隔多久。

意外發生後，緊急應變人員的無線電通訊顯示，船員仍難以導正船隻航向。

每日郵報則報導，住在基伊大橋附近的尼爾(Marquis Neal)目睹橋垮下的瞬間，形容「巨響宛如大型爆炸，房子搖動，疾風強勁，然後一切戛然而止，我以為是地震，但五分鐘後警鈴大作，一切都很瘋狂」。

達利號貨輪上的船員在事故發生後，被救護車送往醫院。還有數名落水人員尚未尋獲。(路透)

尼爾表示，他每天往來該橋多趟，那是他與朋友聯繫的主要道路。他說：「可能會是你或任何人，我所有的親友都住在橋對岸」。