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馬英九應邀4月1日訪中國 馬習二會有望？

記者鄭媁、廖士鋒／台北-北京連線報導
中華民國前總統馬英九將於4月1日起率領青年學子赴中國大陸參訪，行程包括北京；「馬習二會」是否登場，備受關注。圖為2015年11月7日，時任總統馬英九(左)與中國國家主席習近平(右)在新加坡會面的「世紀之握」。(本報系資料照片)
中華民國前總統馬英九將於4月1日起率領青年學子赴中國大陸參訪，行程包括北京；「馬習二會」是否登場，備受關注。圖為2015年11月7日，時任總統馬英九(左)與中國國家主席習近平(右)在新加坡會面的「世紀之握」。(本報系資料照片)

中華民國前總統馬英九應中國大陸方面邀請，將於4月1日至11日率領青年學子，赴廣東、陝西與北京參訪中華文化歷史景點與企業。此行是否有望「馬習二會」，備受各界關注。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，2015年兩岸領導人在新加坡會晤後，一別近九年，「我們希望能再與老朋友碰面，但一切尊重陸方安排」。

總統府：協助安全事宜

台北總統府發言人林聿禪表示，總統府已於25日上午收到了馬前總統的出訪申報，總統府尊重馬英九個人行程的規畫，後續將洽相關單位，就馬英九此行的安全等事宜，給予必要協助。

馬英九去年3月27日首度赴中國大陸祭祖，並率青年學子與中國學生交流，當時走訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，也是總統民選後首位訪中國大陸的卸任元首；此次行程將前往北京，是否安排與中方重要人士會面？引發矚目。

蕭旭岑表示，與去年馬英九訪問中國大陸一樣，訪團到各省或各地去，中方有什麼樣安排或接待，一向是客隨主便。

避戰謀和 化解兩岸敵意

知情人士指出，馬辦將此行定位為「和平之旅」，馬英九願意以執政時的經驗及對兩岸和平的使命感，在當前艱困情況下，盡一己之力，傳達台灣民眾心聲，化解兩岸人民敵意，避免戰爭，謀求和平；「避戰謀和」不但符合台灣人利益，也是兩岸共同利益，對兩岸關係與世界和平都是正面的訊號。

知情人士指出，賴清德今年1月當選總統後，兩岸情勢緊張，美國也焦慮；金廈海域爭端未解，兩岸敵意上升，過去「互不否認治權」情形消失，緊張情勢與擦槍走火機率上升，已造成全民不安；在民進黨沒有兩岸對話管道的情形下，這是一趟和平之旅，也是融冰之旅，「不只台灣需要，兩岸需要，全世界也需要」。

國台辦歡迎馬「先生」

中國國台辦發言人陳斌華25日回應說：「我們會妥善做好馬英九先生來訪的活動安排。」國台辦的回應，被認為「馬習二會」有望舉行。

陳斌華表示，中方歡迎馬英九率團來訪，希望兩岸同胞共同傳承弘揚慎終追遠飲水思源的中華優秀傳統文化，促進包括兩岸青年交流在內的兩岸各領域交流合作，增進相互了解和心靈契合，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，共促民族復興。

在3月13日國台辦記者會上，陳斌華曾就馬英九可能再訪中國表示，「兩岸同胞是一家人」，自然是要多走動、常來往，在九二共識、反台獨基礎上，歡迎各界人士到中國參訪交流，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

馬英九 中華民國 新加坡

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