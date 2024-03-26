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馬英九北京行 可著力爭取回復互不否認治權

記者 羅印冲

前總統馬英九4四月上旬將再度訪問中國大陸，值此兩岸僵局未解、美中關係依舊脆弱之際，馬英九再率台灣青年赴大陸交流，為低迷的台海情勢開啟另一扇窗，有利為緊繃的兩岸關係降溫。而從爭取台灣最大利益立場看，馬英九若能在「馬習二會」為兩岸互動爭取回復「互不否認治權」的穩定狀態，此行為台海創造的和平價值無疑將更具實質意義。

已知馬英九訪陸行程，在廣東可能參訪黃花崗七十二烈士墓，凸顯延續中華民國歷史傳承；在陝西預計參加祭黃帝典禮，顯示對中華民族身分認同的重視。

此行重中之重當屬北京行。一是在北京大學演說並與北大學生互動，他會如何向大陸頂尖學子講述兩岸關係及未來前景？其次，暌違八年多，馬英九可望在北京與大陸國家主席習近平舉行馬習二會，鑒於這幾年美中台和兩岸關係丕變，馬將如何向習近平談論兩岸現狀，又將如何傳遞台灣人民的憂慮，以及爭取台灣最大利益，不僅涉及馬歷史定位，還關乎五二○後兩岸關係走向。

從馬英九立場言，他在卸任總統前一年、於2015年11月7日在新加坡與習近平會面，創造兩岸分治以來兩岸領導人首次會面的歷史新頁。卸任後的馬英九，依舊心繫兩岸情勢，去年首度率領台灣青年訪問大陸，這次又將帶領台青赴大陸交流；一位親近馬的人士就說，馬認為兩岸青年交流是兩岸和平的基礎工程，這個做法與過去國民黨諸多老官僚赴陸交流不同，有很大對比。

然而馬英九畢竟是中華民國前元首，他赴大陸訪問最大意義不會僅止於促進兩岸青年交流，或增進民族認同，鑒於年初剛落幕的台灣大選結果，高達六成民意是傾向支持兩岸維持溝通和對話，降低雙方敵對仇視，而非令兩岸敵意螺旋無限升高，這也是國民黨無論是夏立言或馬英九，赴大陸訪問、降溫台海的最大底氣。

回到兩岸當前嚴峻的現實處境，從美國眾院前議長裴洛西訪台後，中共機艦就頻頻越過台海中線擾台，形同無視中線默契。而自今年1月「賴蕭配」當選以來，包括北京策動諾魯與台斷交；中共官媒釋出再砍台北ECFA關稅減讓項目；中共民航宣布取消M503航線偏西飛行措施，乃至在金廈海域爆發陸船翻覆二死事件後，中共海警便經常突破金門禁限制水域，台方被迫疲於應對中共操作灰色地帶衝突，台海情勢陡升，危機籠罩。

馬英九任內對兩岸關係主張「互不承認主權，互不否認治權」，並以此開創兩岸關係高度穩定時期；面對當前兩岸關係嚴峻，中共實質操作侵蝕台方管轄權(治權)日甚的兩岸現實，馬若能當面反映台灣人民的憂慮和關切，呼籲北京減少壓迫，讓兩岸能回復至「互不否認治權」的相對穩定狀態，他此次北京行的實質意義，將能提升至新的層次。

馬英九 中共 習近平

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